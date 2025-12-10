América de Cali cerró la temporada 2025 con varios puntos altos en su campaña y uno de ellos fue el rendimiento del atacante peruano Luis Ramos Leiva, quien llegó cedido desde Cusco FC. Su aporte goleador, su explosión ofensiva y su rápida adaptación lo convirtieron en una de las revelaciones del año. Sin embargo, a pesar de sus números, el delantero no seguirá en el club para 2026.

La salida del jugador ha generado sorpresa entre la afición, especialmente porque sus estadísticas indican que fue uno de los más efectivos del equipo. Aun así, la razón que determina su despedida no está ligada al rendimiento deportivo, sino a factores contractuales y económicos que América de Cali no pudo resolver con su club de origen.

Rendimiento de Luis Ramos Leiva en la temporada 2025 con América de Cali

Luis Ramos Leiva se convirtió en una grata aparición para el cuadro escarlata. Desde su llegada cedido por Cusco FC, mostró una evolución notable que lo llevó a consolidarse como uno de los atacantes más importantes del año.

Su balance numérico refleja la magnitud de su aporte:

50 partidos jugados entre Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana.

entre Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana. 32 compromisos disputados como titular.

disputados como titular. 13 goles anotados , siendo uno de los goleadores del equipo

, siendo uno de los goleadores del equipo 3 asistencias, aportando también en generación de juego

Ramos Leiva cumplió con las expectativas de un jugador en préstamo. Sus cifras y su influencia ofensiva hacían pensar que América buscaría su continuidad para la temporada 2026. Sin embargo, la situación tomó otro rumbo.

Por qué América de Cali no mantendrá a Luis Ramos Leiva en su plantel

Aunque el interés de América de Cali por mantener a Ramos Leiva era real, la operación dependía de un punto clave en su contrato: la opción de compra del 50% de sus derechos deportivos. Esta condición venía establecida desde su llegada, cuando el club lo incorporó cedido desde Cusco FC.

Para que el atacante continuara en el equipo, América debía ejecutar esa opción. Y aunque se intentó llevar la negociación adelante, no se logró llegar a un acuerdo con la institución peruana.

Las razones principales:

No hubo acuerdo económico con Cusco FC sobre el valor de la opción. América planteó varias fórmulas de pago, todas rechazadas por el club peruano. El costo total del negocio superaba el margen que América podía asumir para 2026.

En conclusión: la salida de Ramos no responde a un tema deportivo, sino a la imposibilidad de concretar la operación financiera necesaria para su continuidad.

Qué significa la salida de Ramos Leiva para América de Cali

Deportivamente, América pierde a uno de sus jugadores más efectivos del año. Ramos Leiva aportó goles determinantes, intensidad y variantes ofensivas que fueron claves en la campaña. Además, su perfil encajaba bien en el estilo del equipo.

Sin embargo, desde la perspectiva estratégica, el club tomó una decisión pensando en su sostenibilidad financiera para 2026. América tendrá que buscar alternativas en el mercado para reemplazar:

Su aporte goleador

Su movilidad en el último tercio

Su capacidad de adaptación táctica

La salida de Ramos obliga al club a reforzar la delantera con un perfil similar o superior, una tarea que marcará buena parte de la planificación del próximo año.

Qué sigue para Luis Ramos Leiva tras su salida del América

Al no concretarse la compra, Ramos Leiva deberá regresar a Cusco FC, club dueño de sus derechos. Su rendimiento en Colombia incrementó su valor de mercado, por lo que no se descarta que aparezcan nuevas ofertas dentro y fuera del país.

El futuro para el jugador podría incluir:

Reintegrarse a Cusco FC

Ser transferido a otro club sudamericano

Retornar a Colombia si algún equipo presenta una oferta directa

Buscar oportunidades en ligas con mayor exposición internacional

Para Ramos Leiva, su paso por América representa un ascenso en su carrera y una vitrina que podría abrirle nuevas puertas.

Un cierre que combina éxito deportivo y límite financiero

La historia de Luis Ramos Leiva en América de Cali es la de un jugador que cumplió, rindió y se ganó un lugar. Pero también es la historia de una operación que, por más intentos que hubo, no pudo concretarse en términos económicos.

El club tomó la decisión que consideró más responsable a nivel financiero, aun sabiendo que perdía a un goleador. El jugador, por su parte, se marcha con un registro destacado y la sensación de haber dejado huella.

El América deberá reconstruir su ataque para 2026, mientras Ramos Leiva define su nuevo destino. Su salida marca el final de un ciclo corto, productivo y condicionado por un negocio que finalmente no se pudo cerrar.