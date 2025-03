La clasificación de América de Cali en la Sudamericana eliminando a Junior dejó imágenes para el recuerdo y unas de las más comentadas las protagonizó Juanfer Quintero. El talentoso mediocampista, que tuvo un breve y polémico paso por el equipo barranquillero, protagonizó un par de gestos que llamaron la atención.

Uno de ellos fue al celebrar su gol en la definición por penales y el otro al salir del campo tras el pitazo final. Ambos estuvieron dirigidos al entorno del Junior, incluyendo a jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Pero, ¿qué significaron estos gestos y qué dijo Quintero al respecto?

El festejo de Juanfer Quintero y la señal de silencio al staff de Junior de Barranquilla

Cuando Juanfer Quintero convirtió el penalti en su turno en la tanda definitiva, su celebración tuvo un destinatario claro: el banquillo del Junior. De cara a Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, el entrenador César Farías y el resto del staff local, hizo el gesto de pedir silencio.

Su festejo, con el dedo en los labios, parecía ser un mensaje directo para aquellos que estaban diciéndole cosas desde allí en tal momento. Buscaban desconcentrarlo, quizá, pero fue inútil. Supo a la perfección cómo vencer a Santiago Mele en el duelo. Anotó y los silenció.

El gesto de Juan Fernando Quintero poniéndose una corona al salir del campo

Ya con la clasificación de América de Cali asegurada y en medio de silbidos de la afición de Junior, Quintero dejó otra imagen polémica al abandonar el terreno de juego. De cara a la tribuna, se llevó las manos a la cabeza e hizo el gesto de ponerse una corona, reafirmando su confianza y estatus dentro del fútbol.

Cuando le preguntaron por el significado de esta acción, su respuesta fue directa: «Es que soy el rey». Con esta declaración, Juanfer dejó claro que no se trataba de una provocación, sino de una reafirmación de su calidad y jerarquía como futbolista, incluso en un estadio donde no tuvo la acogida esperada en su momento.

Las respuesta de Juanfer tras la clasificación de América de Cali

A pesar de los gestos y el ambiente tenso en Barranquilla, Quintero aseguró que no tomó el partido como algo personal. «Para mí no era un partido personal, no me tomó nada personal, hace dos meses gané la Copa, era un partido más, importante, pero en general no, era un buen rival, un gran equipo, el tiempo da la razón y hoy estamos clasificando«, expresó tras el encuentro.

Con estas palabras, el mediocampista cerró cualquier interpretación sobre una posible revancha con Junior. Más allá de los gestos, dejó en claro que su enfoque estaba en el presente con América y en la alegría de haber conseguido el pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

El corto paso de Juanfer Quintero por Junior de Barranquilla

Fue para 2023, cuando salió de River Plate, que Juan Fernando regresó al FPC. En aquel momento fue fichado por Junior de Barranquilla. ¡BOMBAZO! La transferencia llamó la atención, creó una alta expectativa, tuvo una gran acogida de la afición desde su presentación, pero terminó jugando poco. En su breve etapa en el club, Quintero no pudo consolidarse. Disputó solo 7 partidos, marcó un gol y terminó rescindiendo su contrato en cuestión de meses.