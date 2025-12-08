Durante todo el segundo semestre del 2025, el nombre de Jan Franc Lucumí estuvo rodeado de expectativa en América de Cali. El extremo, llegado desde Fluminense en condición de préstamo con opción de compra, se convirtió en una de las piezas más influyentes del equipo, lo que llevó a que la afición y el entorno se preguntaran constantemente si el club ejecutaría o no la opción de compra pactada en el contrato.

El desempeño sólido del jugador, sus números y su evolución futbolística alimentaron el debate, pero la incertidumbre finalmente llegó a su fin. América de Cali habría tomado una decisión: ejecutará la opción de compra y asegurará la continuidad del atacante para la temporada 2026. Con esto, se cierra una novela que se extendió durante meses y se ratifica la apuesta deportiva por uno de los futbolistas revelación del año.

La llegada de Jan Franc Lucumí a América de Cali: un fichaje que sorprendió

Jan Franc Lucumí llegó a América a comienzos del 2025 desde Fluminense como un fichaje que despertó curiosidad más que expectativas. Su contratación se dio bajo la figura de préstamo con opción de compra y fue presentado como un futbolista joven, talentoso y con margen de crecimiento, pero todavía en proceso de consolidación.

Su adaptación fue inmediata. Desde los primeros partidos mostró potencia, regate y capacidad para jugar por dentro y por fuera, características que enriquecieron el esquema táctico de David González. Ese despegue temprano fue clave para que su nombre empezara a aparecer de manera frecuente en las conversaciones sobre el presente y futuro del equipo.

La temporada de Lucumí en América de Cali: números y protagonismo

A medida que avanzó el año, Jan Franc Lucumí dejó de ser una apuesta para convertirse en una realidad dentro de la estructura del América. Cerró la temporada con cifras destacadas:

56 partidos disputados entre Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana

entre Liga BetPlay, Copa BetPlay y Copa Sudamericana 30 partidos como titular

3 goles anotados

4 asistencias

Más allá de los números, su aporte se reflejó en la dinámica ofensiva del equipo. Lucumí fue determinante en fases de ataque, generó ventajas individuales constantes y fue un elemento clave para romper líneas rivales. Su crecimiento también se evidenció en su capacidad para asumir responsabilidad competitiva, especialmente en partidos decisivos. Este rendimiento generó un consenso: Lucumí había llegado para trascender y no solo para cumplir.

La expectativa por la opción de compra: meses de incertidumbre

A pesar del buen rendimiento del jugador, la incertidumbre crecía a medida que avanzaba el semestre. Su llegada se dio bajo un préstamo con opción de compra que el club debía ejecutar antes de finalizar el año y esa decisión tenía un componente financiero significativo.

Durante semanas, el entorno escarlata discutió la situación. Había versiones cruzadas, especulaciones y preguntas de los hinchas: ¿ejecutaría América la opción? Lo que estaba claro es que la continuidad del jugador era un deseo colectivo dentro del club y de la afición. Su perfil encajaba en el proyecto deportivo, su proyección era evidente y su rendimiento justificaba la inversión. Solo faltaba la confirmación oficial.

La decisión está tomada: América de Cali ejecutará la opción de compra de Jan Franc Lucumí

Después de meses de expectativa, la decisión se habría tomado: América de Cali ejecutará la opción de compra y asegurará la permanencia de Jan Franc Lucumí. Esto significa que el jugador continuará en el club para la temporada 2026 y se integrará al proyecto deportivo a largo plazo.

Para América, es un movimiento estratégico. Garantizar la continuidad de un futbolista joven, determinante y en crecimiento es fundamental para la planificación del próximo año. Para el jugador, representa la oportunidad de consolidarse definitivamente en el fútbol colombiano y continuar su progresión con minutos, protagonismo y confianza plena del cuerpo técnico.

El club, que tanteó escenarios financieros y deportivos antes de tomar la decisión, apostará por uno de los jugadores más relevantes del 2025, cerrando así un ciclo de incertidumbre con una noticia positiva para el proyecto escarlata.

Un cierre de año con una decisión clave en América de Cali

La confirmación sobre la continuidad de Jan Franc Lucumí representa un paso firme en la planificación del América de Cali para el 2026. El club, que evaluó durante meses la ejecución de la opción de compra, apostó finalmente por un jugador que respondió en la cancha, que se ganó su lugar y que generó impacto desde el primer día.

Con esta decisión, América se asegura a uno de sus elementos más valiosos, cierra un capítulo lleno de expectativa y da señales claras de continuidad en su proyecto deportivo. Jan Franc Lucumí, ahora sí, es un futbolista del América para el presente y para el futuro inmediato.