El nombre de Yeison Guzmán volvió a instalarse con fuerza en el mercado de fichajes del fútbol colombiano y, particularmente, en la agenda del América de Cali. No es una casualidad ni una apuesta improvisada: el interés responde a una evaluación profunda de su recorrido reciente, de su potencial y, sobre todo, de lo que ya demostró cuando estuvo en su mejor versión.

El 2025 fue un año de contrastes para el volante ofensivo. Tras cerrar un ciclo brillante en Deportes Tolima, dio el salto al fútbol internacional con la expectativa de consolidarse fuera del país. Vivió dos experiencias distintas, una positiva en Rusia y otra compleja en Brasil, que hoy terminan abriendo la puerta a un regreso. En ese contexto, América de Cali aparece convencido de que Guzmán puede volver a marcar diferencias.

Yeison Guzmán en 2025: el salto al fútbol internacional

Luego de consolidarse como una de las grandes figuras del fútbol colombiano, Yeison Guzmán tomó la decisión de buscar nuevos retos en el exterior. El 2025 representó para él un año de aprendizaje, adaptación y contraste competitivo, lejos del entorno donde había brillado.

Su salida del país se dio respaldada por números, protagonismo y madurez futbolística. No se trataba de un proyecto en formación, sino de un jugador listo para asumir responsabilidades en otros contextos, algo que terminó quedando claro en su primera experiencia internacional.

Paso por FC Torpedo: impacto inmediato y ascenso en Rusia

La primera parada de Yeison Guzmán en 2025 fue el FC Torpedo, de Rusia. Allí tuvo un paso breve, pero positivo, especialmente desde el punto de vista colectivo. El mediocampista disputó 11 partidos oficiales, en los que anotó 5 goles, una cifra destacada para su posición.

Más allá de los números individuales, Guzmán fue parte del equipo que consiguió el ascenso, demostrando capacidad de adaptación a un fútbol distinto, físico y exigente. Su aporte ofensivo, llegada al área y lectura de juego le permitieron integrarse rápidamente al esquema del equipo. Esa experiencia confirmó que podía competir fuera de Colombia y responder en contextos nuevos, algo que fortaleció su perfil como futbolista.

Fortaleza EC: un semestre complejo en Brasil

Para el segundo semestre de 2025, Yeison Guzmán llegó al fútbol brasileño para jugar con Fortaleza EC, en una apuesta que parecía ideal por nivel de liga y exigencia competitiva. Sin embargo, ese paso no se desarrolló como se esperaba.

El volante tuvo poca continuidad: disputó apenas 5 partidos, solo uno como titular, y no logró registrar goles ni asistencias. El contexto colectivo tampoco ayudó. Fortaleza atravesó un semestre difícil que terminó con el descenso a la Segunda División, un golpe fuerte que afectó el rendimiento general del plantel.

En ese escenario, Guzmán no logró consolidarse ni tener el protagonismo que había tenido en Colombia o en Rusia, situación que hoy facilita la posibilidad de su salida del club brasileño.

Un 2025 de contrastes que no borra su verdadero nivel

Aunque el paso por Brasil fue complejo, el balance del 2025 de Yeison Guzmán no puede leerse únicamente desde ese semestre. El año dejó señales claras de su capacidad para adaptarse, competir y aportar cuando el contexto es favorable.

El paso por FC Torpedo y el ascenso conseguido, sumado a su historial inmediato en el fútbol colombiano, refuerzan la idea de que su nivel no está en discusión. Lo que necesita es un entorno donde pueda volver a ser protagonista, con confianza, continuidad y un rol definido dentro del equipo. Ahí es donde aparece América de Cali con una convicción total.

El respaldo clave: lo que Guzmán hizo en Deportes Tolima

El principal argumento que explica por qué América de Cali lo quiere sí o sí está en lo que Yeison Guzmán mostró con Deportes Tolima, especialmente entre 2023 y 2024, con David González como entrenador. En ese periodo fue una de las grandes figuras del campeonato y uno de los volantes ofensivos más determinantes del país.

Durante 2024, Guzmán disputó 44 partidos oficiales y anotó 18 goles, el mejor registro de toda su carrera profesional. Su impacto fue total: generación de juego, llegada constante al área, liderazgo ofensivo y capacidad para aparecer en momentos clave. Ese rendimiento no solo lo posicionó como uno de los mejores en su posición, sino que lo convirtió en el eje del sistema ofensivo del Tolima.

David González y un rol que quiere replicar en América con Yeison Guzmán

Otro factor determinante en el interés del América de Cali es David González. El actual entrenador escarlata fue quien dirigió a Yeison Guzmán en Tolima y quien potenció al máximo sus cualidades.

Bajo su conducción, Guzmán tuvo libertad para moverse entre líneas, asumir protagonismo creativo y llegar al gol con frecuencia. González conoce sus virtudes, entiende cómo rodearlo y sabe qué exigirle para que rinda al máximo nivel.

La idea del técnico es clara: replicar en América el rol que Guzmán tuvo en Tolima, convirtiéndolo nuevamente en el centro del juego ofensivo, algo que el club hoy necesita con urgencia.

Un jugador listo para relanzar su carrera en Colombia

El 2025 de Yeison Guzmán fue un año de aprendizaje, con luces y sombras, pero lejos de representar un retroceso definitivo. Sus condiciones, su historial reciente y su relación con el entrenador explican por qué América de Cali lo considera un fichaje prioritario.

El club ve en él a un jugador capaz de marcar diferencias inmediatas, de liderar desde el talento y de volver a mostrar la versión que lo convirtió en figura del fútbol colombiano. Por eso, más allá de contextos y experiencias recientes, en el América están convencidos: a Yeison Guzmán lo quieren sí o sí.