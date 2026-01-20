El inicio de la Liga BetPlay encontró al América de Cali con una necesidad puntual en su planificación deportiva: reforzar el ataque con un goleador extranjero que aporte presencia en el área y soluciones inmediatas. La intención estaba clara desde hace semanas, pero el camino elegido inicialmente empezó a presentar obstáculos que obligaron al club a ajustar su estrategia.

Las dificultades para concretar la llegada de José Neris llevaron a la dirigencia a activar un plan alternativo. Sin cerrar del todo una posibilidad, el América abrió conversaciones por otro delantero internacional, con un perfil distinto y una trayectoria amplia, que hoy aparece como una opción real mientras el mercado sigue abierto.

Por qué América de Cali necesita un nuevo delantero extranjero

La búsqueda de un 9 se aceleró por dos situaciones que impactaron de lleno el frente ofensivo. En primer lugar, la salida del peruano Luis Ramos Leiva rumbo a Alianza Lima dejó un vacío en el área. A esto se sumó la suspensión del argentino Rodrigo Holgado, que redujo las variantes disponibles justo en el arranque del semestre.

Con ese panorama, el cuerpo técnico entendió que necesitaba un delantero que no requiriera un proceso largo de adaptación y que pudiera competir de inmediato. De ahí la insistencia en acudir al mercado internacional.

Las trabas con José Neris y el cambio de enfoque

José Neris fue el primer nombre fuerte en la carpeta del América de Cali. Su edad, presente goleador y proyección lo convertían en un perfil ideal. Sin embargo, la negociación empezó a enredarse por factores externos que escaparon al control del club.

Según versiones del mercado, la representación del jugador y las condiciones con Colón, vinculado a sus derechos, dificultaron el cierre. Con el calendario apretando, el América optó por no quedarse inmóvil y abrir el abanico de opciones.

El nuevo nombre que aparece en el radar del América de Cali

En ese giro estratégico surge Michael Santos, delantero uruguayo de 32 años con un recorrido amplio por distintos mercados. No se trata de una apuesta a futuro, sino de un perfil de experiencia, pensado para aportar desde el primer día.

Santos reúne un historial que incluye pasos por River Plate en su país natal; por Málaga CF, Sporting de Gijón y CD Leganés en España; por FC Copenhague en Dinamarca; por FC Juárez en México; y por Talleres de Córdoba y Vélez Sarsfield en Argentina.

El presente de Michael Santos y su último año y medio

El atacante uruguayo viene de jugar el último año y medio en Vélez Sarsfield, su experiencia más reciente. Durante 2025, Santos disputó 26 partidos y anotó un gol, un registro que, sin ser llamativo, se analiza en contexto dentro del América.

El club evalúa no solo la cifra puntual, sino su rol dentro de los equipos, su adaptación a distintos sistemas y la experiencia acumulada en ligas competitivas. Para el cuerpo técnico, el valor de Santos está en su recorrido y en su capacidad para asumir responsabilidades sin un proceso largo.

La versión que menciona las conversaciones abiertas de América de Cali por Michael Santos

El interés del América de Cali por Michael Santos fue revelado por el periodista Germán García Grova, quien entregó detalles concretos sobre el estado de la situación:

“América de Cali abrió conversaciones por Michael Santos. Vélez está dispuesto a desprenderse del delantero. Lo pretenden en calidad de cedido con opción de compra. Central Córdoba también avanzó por el futbolista”.

Esta información confirma que no se trata de un simple sondeo. Existen contactos formales, una disposición del club dueño de sus derechos y una modalidad de negociación que encaja con lo que busca el América en este momento.

Préstamo con opción de compra: la fórmula que seduce

La posibilidad de un préstamo con opción de compra resulta clave en este nuevo plan. Para el América, esta fórmula permite sumar un delantero de experiencia sin asumir de inmediato una inversión definitiva, algo especialmente valorado en un mercado condicionado por tiempos y urgencias deportivas.

Además, le da margen al cuerpo técnico para evaluar el rendimiento del jugador en competencia oficial antes de tomar una decisión a largo plazo.

La competencia en el mercado y el factor tiempo por Michael Santos

América de Cali no está solo en la carrera por Michael Santos. Central Córdoba también avanzó por el delantero, lo que introduce presión en la negociación y obliga a tomar decisiones con rapidez.

Con la Liga BetPlay ya en marcha, el factor tiempo se vuelve determinante. El club necesita resolver pronto su frente ofensivo para no comprometer el arranque del semestre.

Un plan ofensivo que se ajusta sobre la marcha

El caso de Neris y la aparición de Santos reflejan una realidad del mercado: no siempre el primer objetivo es el que termina llegando. América de Cali ajusta su plan ofensivo en función de la viabilidad real de las negociaciones, sin perder de vista la necesidad deportiva.

Hoy, el nuevo plan pasa por un goleador extranjero con experiencia, negociable bajo una fórmula flexible y disponible en el corto plazo. Michael Santos cumple con ese perfil y por eso ya entró en el radar del club, mientras el mercado sigue abierto y las decisiones se aceleran.