El mercado de fichajes del fútbol colombiano podría vivir uno de sus capítulos más intensos con el nombre de Luciano Pons en el centro de la escena. América de Cali, enfocado de lleno en la planificación de la temporada 2026, aparece vinculado a una movida económica fuerte por el delantero argentino que brilló con Atlético Bucaramanga durante el año.

La versión, revelada por el periodista Julián Capera, encendió las alarmas en el FPC: América de Cali estaría dispuesto a mejorar en un 40% la propuesta económica de Bucaramanga para asegurar la continuidad del atacante, en caso de que el Leopardo no logre cerrar el acuerdo. Una apuesta ambiciosa que refleja la urgencia y la determinación del cuadro escarlata por sumar gol y jerarquía.

Luciano Pons, el goleador que enloquece en el mercado de América de Cali

Luciano Pons llegó a Atlético Bucaramanga para la temporada en curso en condición de préstamo desde Universidad de Chile. Su arribo generó expectativa, pero nadie anticipaba el impacto inmediato y sostenido que tendría en el ataque del equipo santandereano.

A lo largo del año, Pons se consolidó como uno de los delanteros más determinantes del fútbol colombiano, cerrando la temporada con números que lo ubican entre los goleadores más efectivos del país:

51 partidos disputados en todas las competencias

en todas las competencias 24 goles anotados , distribuidos así: 3 en Copa Libertadores 6 en Liga BetPlay I 12 en Liga BetPlay II 3 en Copa BetPlay

, distribuidos así:

Su regularidad, presencia en el área y capacidad para aparecer en partidos grandes lo convirtieron en una prioridad para Bucaramanga y en un objetivo codiciado para otros clubes del continente.

La posición de Atlético Bucaramanga en la negociación por Pons

Atlético Bucaramanga tiene hoy la ventaja en la carrera por Luciano Pons. El club cuenta con la primera opción para negociar su continuidad y está en conversaciones para lograr un acuerdo que le permita retenerlo para 2026.

El interés del Leopardo es total. Pons fue el eje ofensivo del equipo, respondió en torneos locales e internacionales y se adaptó rápidamente al entorno. Por eso, Bucaramanga intenta cerrar la negociación con Universidad de Chile y con el entorno del jugador para asegurar su permanencia.

Sin embargo, el alto impacto del delantero también elevaría sus cifras, lo que hace que la negociación no sea sencilla. Y ahí es donde aparece América de Cali, atento a cualquier grieta.

La versión que sacude el mercado: América dispuesto a subir la apuesta por Luciano Pons

Según informó el periodista Julián Capera, América de Cali estaría preparado para dar un golpe fuerte si Bucaramanga no logra cerrar el acuerdo: “América de Cali dispuesto a mejorar en un 40% la propuesta económica de Atlético Bucaramanga para Luciano Pons, si el Leopardo no logra acuerdo con el atacante”.

Este dato refleja la magnitud de la apuesta. No se trataría de una simple consulta, sino de una oferta significativamente superior, pensada para convencer al jugador y a su club de origen en caso de que la negociación actual se caiga.

Para América, que busca un delantero probado, con gol inmediato y experiencia internacional, Pons encaja perfectamente en el perfil. Y por eso estaría dispuesto a romper esquemas habituales del mercado local.

Cómo se daría la operación si Bucaramanga no cierra el acuerdo

El escenario es claro: América no intervendría mientras Bucaramanga tenga la negociación abierta. El Leopardo tiene prioridad y la última palabra en esta primera fase.

Pero si no hay acuerdo:

América entraría formalmente en la puja

Mejoraría de manera considerable la propuesta económica

Negociaría directamente con Universidad de Chile

Intentaría seducir al jugador con un rol protagónico inmediato

Todo dependerá del desenlace de las conversaciones actuales. Por ahora, América de Cali observa, espera y se prepara.

Luciano Pons y la decisión que marcará el mercado 2026

Para el delantero argentino, el escenario es complejo pero favorable. Su gran temporada lo puso en una posición privilegiada: tiene continuidad asegurada en Bucaramanga, pero también la posibilidad de dar un salto deportivo y económico si aparece una oferta superior.

América de Cali lo quiere para un proyecto ambicioso, con David González como DT y un lugar que ya dejaron Rodrigo Holgado (suspendido) y Luis Ramos Leiva (fin de contrato). Buscan un goleador y pretenden que sea él; Bucaramanga, por su parte, ofrece estabilidad, continuidad y protagonismo. La decisión final dependerá de múltiples factores.

Un mercado que promete sacudirse con el nombre de Pons

El nombre de Luciano Pons se perfila como uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes en Colombia. América de Cali estaría dispuesto a hacer un movimiento poco habitual, elevando la apuesta económica para quedarse con uno de los goleadores del año.

Por ahora, todo está condicionado a lo que ocurra entre Bucaramanga y el jugador. Pero si esa negociación se cae, el mercado podría entrar en ebullición. Y América, según las versiones, no piensa quedarse quieto.