Finalizada la temporada 2025 para América de Cali, luego de quedar eliminado en los cuadrangulares semifinales, la atención del club y sus hinchas se desplazó de inmediato al mercado de fichajes. El equipo escarlata, decidido a fortalecer su proyecto deportivo para 2026, empieza a mover sus fichas y a filtrar los primeros nombres que están sobre la mesa. Uno de ellos es el del venezolano Darwin Machís, opción que surge junto a la también mencionada llegada de Hárold Santiago Mosquera.

El interés por Machís no es aislado: América ha tenido experiencias positivas con futbolistas de Venezuela, como Fernando Aristeguieta, Joel Graterol y Jhon Murillo. Ahora, el club busca repetir la fórmula con un extremo zurdo de recorrido internacional, números importantes y presencia reciente en su selección. Pero no está solo en la carrera: hay otro gigante sudamericano detrás del jugador.

Quién es Darwin Machís: perfil del extremo venezolano

Darwin Machís, nacido el 7 de febrero de 1993, es un extremo zurdo de 32 años que actualmente milita en UCV FC de Venezuela. Se trata de un futbolista con capacidad de desborde, potencia en el uno contra uno, buen remate y versatilidad para jugar por ambos costados, aunque su perfil natural es el sector izquierdo.

En el semestre más reciente con UCV, Machís disputó 6 partidos, en los que anotó 3 goles y registró una asistencia. Aunque el periodo fue corto, dejó claro que mantiene vigencia y capacidad para desequilibrar, especialmente cerca del área rival. Su experiencia internacional hace que su nombre resuene con fuerza cuando aparece en el mercado colombiano.

Trayectoria de Darwin Machís en el fútbol internacional: equipos en los que jugó

Machís no es un jugador emergente: es un futbolista con un amplio recorrido profesional que supera los 480 partidos oficiales y los 116 goles anotados. A lo largo de su carrera ha pasado por diversas ligas, equipos y modelos de juego, lo que lo convierte en un jugador maduro y adaptable.

Estos son los clubes por los que ha pasado:

Mineros de Guayana (Venezuela)

Vitória SC (Portugal)

Granada CF (España)

Hércules CF (España)

SD Huesca (España)

CD Leganés (España)

Cádiz CF (España)

Udinese (Italia)

FC Juárez (México)

Real Valladolid (España)

UCV FC (Venezuela)

Su mejor versión se vio especialmente en España, donde tuvo etapas determinantes con Granada y Cádiz. En México, con Juárez, también dejó números destacados en producción de goles. Ese recorrido por ligas de alto nivel hace que, a sus 32 años, sea considerado un futbolista con herramientas para marcar diferencias en Sudamérica.

Machís en la selección de Venezuela: experiencia internacional y Eliminatorias

La carrera de Darwin Machís también ha tenido un capítulo importante con la selección de Venezuela, con la que ha disputado 53 partidos y anotado 11 goles. Ha participado en Copa América y fue parte de la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026, donde mantuvo presencia constante en las convocatorias de la Vinotinto.

Su aporte fue clave en varios encuentros clasificatorios, destacando su velocidad para atacar espacios y su capacidad para asociarse con delanteros de referencia. Esta vigencia internacional lo convierte en un refuerzo atractivo para cualquier club que busque jerarquía inmediata.

¿Por qué interesa Machís en América de Cali?

El estilo de Machís encaja en varias necesidades actuales del América:

Desequilibrio ofensivo: América necesita más capacidad de romper líneas, un recurso que Machís domina con sus diagonales y arranques desde la banda izquierda.

América necesita más capacidad de romper líneas, un recurso que Machís domina con sus diagonales y arranques desde la banda izquierda. Experiencia en ligas competitivas: Su paso por España, Italia y México avala su capacidad para adaptarse rápidamente al FPC.

Su paso por España, Italia y México avala su capacidad para adaptarse rápidamente al FPC. Aciertos previos con futbolistas venezolanos: El club ha tenido éxito con varios jugadores venezolanos en los últimos años, una tendencia que respalda el interés por este perfil.

El club ha tenido éxito con varios jugadores venezolanos en los últimos años, una tendencia que respalda el interés por este perfil. Impacto inmediato: Machís podría aportar de inmediato, sin procesos largos de adaptación, un punto clave para un América que busca volver a pelear títulos.

Con quién compite América de Cali por el fichaje de Darwin Machís

El fichaje de Machís no será sencillo. El periodista Pipe Sierra informó que: “Darwin Machís ya recibió la oferta de Alianza Lima y de América, como se adelantó en exclusiva. El extremo venezolano espera responder a las propuestas esta semana; los dos equipos saben de la situación”.

Esto significa que América compite directamente con Alianza Lima, uno de los clubes más grandes y poderosos del Perú, con presencia internacional reciente en Copa Libertadores y un músculo financiero considerado superior al promedio de equipos colombianos. Que ambos clubes hayan presentado propuestas coloca a Machís en una posición de elegir, evaluando no solo lo económico, sino también el proyecto deportivo.

América de Cali en el mercado 2026: un proyecto que se arma desde las bandas

La llegada de Machís sería coherente con el perfil de refuerzos que América está buscando: jugadores con desequilibrio, experiencia y capacidad de marcar diferencia de inmediato. Su mención junto a la de Hárold Santiago Mosquera refleja la intención del club de robustecer las bandas y renovar el ataque para 2026.

Con la eliminación en cuadrangulares, América inicia una reestructuración natural que apunta a elevar el nivel del plantel. Incorporar a un jugador con la trayectoria de Machís sería un mensaje claro de ambición y de búsqueda de protagonismo en el nuevo año.