América de Cali comenzó a acelerar gestiones en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026 y uno de los nombres que pasó del interés a una negociación concreta es el de Yeison Guzmán. El volante ofensivo colombiano aparece como una prioridad deportiva y su posible llegada ya muestra avances significativos que alimentan la expectativa en el entorno escarlata.

Las versiones de los periodistas Pipe Sierra y Julián Capera coinciden en un punto clave: existe un principio de acuerdo entre América de Cali y el jugador. Con ese frente encaminado, el club centra ahora sus esfuerzos en resolver los detalles pendientes con Fortaleza EC, dueño de sus derechos, en una operación que se trabaja bajo la fórmula de préstamo con opción de compra.

Principio de acuerdo entre América de Cali y Yeison Guzmán

El primer paso importante ya estaría dado. América de Cali y Yeison Guzmán alcanzaron un entendimiento inicial en términos contractuales, lo que indica que el jugador está dispuesto a sumarse al proyecto deportivo del club para 2026. Este avance reduce considerablemente la complejidad de la operación, ya que elimina uno de los obstáculos habituales en el mercado: la negociación directa con el futbolista.

Con el visto bueno de Guzmán, América puede concentrarse plenamente en el diálogo con el club brasileño, sabiendo que el interés es mutuo y que el proyecto deportivo resulta atractivo para el jugador.

Negociación con Fortaleza EC: la clave del fichaje

El punto que aún se encuentra en discusión es el acuerdo entre clubes. Fortaleza EC, actual propietario de los derechos deportivos de Yeison Guzmán, mantiene conversaciones con América de Cali para definir su salida. La fórmula que se trabaja es un préstamo con opción de compra, alternativa que permite a todas las partes manejar el riesgo y evaluar el rendimiento del futbolista en el corto plazo.

Para Fortaleza, la cesión aparece como una salida lógica luego del descenso sufrido, mientras que para América representa la posibilidad de sumar talento creativo sin realizar una inversión definitiva de inmediato. Las conversaciones continúan y se afinan detalles económicos y administrativos para destrabar el acuerdo.

David González, el factor determinante en la operación por Yeison Guzmán

Detrás de este movimiento hay un nombre clave: David González. El entrenador del América de Cali fue quien dirigió a Yeison Guzmán en Deportes Tolima, etapa en la que el volante alcanzó el mejor nivel de su carrera. Bajo su conducción, Guzmán se convirtió en el eje creativo del equipo y en una pieza decisiva en el camino que llevó al club a ser finalista de la Liga BetPlay 2024-2.

El conocimiento profundo que tiene González sobre las virtudes del jugador, su comportamiento táctico y su impacto ofensivo explica por qué su nombre aparece como un pedido expreso del DT. No se trata de una apuesta a ciegas, sino de una elección basada en resultados comprobados.

El paso de Yeison Guzmán por Rusia y Brasil

Luego de su exitoso ciclo en Deportes Tolima, Yeison Guzmán dio el salto al fútbol internacional. Su primera experiencia fue en FC Torpedo, de Rusia, donde tuvo un paso positivo en términos colectivos. Allí disputó 11 partidos, marcó 5 goles y fue parte del equipo que consiguió el ascenso, mostrando capacidad de adaptación y aporte ofensivo.

Para el siguiente semestre llegó al fútbol brasileño para jugar con Fortaleza EC, aunque ese paso no resultó como se esperaba. Guzmán tuvo poca continuidad: jugó 5 partidos, solo uno como titular, y no registró goles ni asistencias. El descenso del equipo brasileño terminó de configurar un escenario complejo que hoy facilita la posibilidad de su salida.

El mejor nivel de Yeison Guzmán en Deportes Tolima, con David González como DT

Más allá de sus experiencias recientes, el principal respaldo al interés del América está en el rendimiento que Guzmán mostró en el fútbol colombiano, especialmente entre 2023 y 2024 con Deportes Tolima. En ese periodo fue una de las grandes figuras del campeonato y uno de los volantes ofensivos más determinantes del país.

Durante 2024, el mediocampista disputó 44 partidos oficiales y anotó 18 goles, el mejor registro de su carrera. Su capacidad para generar juego, llegar al área y asumir protagonismo lo convirtió en el centro del sistema ofensivo del Tolima, un rol que David González pretende replicar en el América.

Un fichaje que avanza paso a paso en el mercado escarlata

Con un principio de acuerdo con el jugador y negociaciones activas con Fortaleza EC, el fichaje de Yeison Guzmán empieza a tomar forma real en el mercado del América de Cali. El club avanza con cautela, pero con una hoja de ruta clara, convencido de que se trata de un futbolista que puede marcar diferencias si vuelve a su mejor nivel.

El mercado aún tiene etapas por recorrer, pero este movimiento refleja una estrategia definida: reforzar el equipo con jugadores que ya demostraron jerarquía en el fútbol colombiano y que encajan en la idea del entrenador. En ese camino, Yeison Guzmán aparece cada vez más cerca de vestir la camiseta escarlata para la temporada 2026.