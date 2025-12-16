América de Cali avanza en la construcción de su plantel para la temporada 2026 y, en medio de los primeros movimientos del mercado de fichajes, vuelve a tomar fuerza una decisión que ya le dio resultados en el pasado reciente: apostar por un futbolista venezolano. Lejos de ser una coincidencia, la dirigencia escarlata parece convencida de repetir una fórmula que combinó rendimiento, carácter competitivo y adaptación rápida al fútbol colombiano.

En ese contexto aparece el nombre de Darwin Machís, extremo zurdo con amplio recorrido internacional y experiencia en selecciones, cuya llegada estaría cerca de concretarse. La negociación se encuentra en trámite, se habla de un acuerdo verbal entre las partes y de un contrato por dos años, lo que confirma la intención del club de cerrar un fichaje que encaja con una estrategia ya probada y exitosa.

América de Cali y la fórmula venezolana que ya funcionó

En los últimos años, América de Cali ha encontrado en el mercado venezolano perfiles que se adaptaron rápidamente y marcaron diferencia. No se trató de apuestas improvisadas, sino de jugadores con experiencia, personalidad y hambre competitiva, capaces de asumir la presión que implica vestir la camiseta escarlata.

Dos antecedentes respaldan esta línea:

, goleador del equipo en las temporadas 2018 y 2019, fue uno de los delanteros más determinantes de ese ciclo, dejando una huella profunda por su efectividad y liderazgo. Años después, Joel Graterol se consolidó como arquero titular, fue campeón en 2020 y terminó disputando 126 partidos con el club, convirtiéndose en un referente del arco durante varias temporadas.

Con esos resultados en la memoria reciente, América vuelve a mirar hacia Venezuela con la intención de reforzar su plantilla y elevar el nivel competitivo para 2026.

Darwin Machís, el nombre que se acerca al América de Cali

El futbolista que hoy concentra la atención es Darwin Machís, extremo zurdo de 32 años, con presente en la UCV FC de Venezuela y una carrera marcada por su paso por ligas exigentes de Europa y América. Machís es un jugador desequilibrante, potente en el uno contra uno, con capacidad para jugar por ambas bandas y con un perfil ofensivo que el América busca reforzar.

Las versiones que rodean la negociación indican que existe un acuerdo verbal y que el contrato sería por dos temporadas, aunque aún restan detalles para que el fichaje se haga oficial. El club trabaja con cautela, pero con la convicción de que se trata de un perfil que puede aportar rendimiento inmediato.

Quién es Darwin Machís: experiencia y recorrido internacional

Darwin Machís es un futbolista con una trayectoria extensa y consolidada. A lo largo de su carrera ha disputado más de 480 partidos oficiales y ha marcado 116 goles, cifras que reflejan regularidad y presencia ofensiva sostenida.

Su recorrido incluye pasos por clubes de distintas ligas:

Mineros de Guayana (Venezuela)

Vitória SC (Portugal)

Granada CF (España)

Hércules CF (España)

SD Huesca (España)

CD Leganés (España)

Cádiz CF (España)

Udinese (Italia)

FC Juárez (México)

Real Valladolid (España)

UCV FC (Venezuela)

Además, Machís es un habitual convocado a la selección de Venezuela, con 53 partidos internacionales y 11 goles, y participación en procesos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Esa vigencia internacional refuerza su perfil como un refuerzo de jerarquía.

El antecedente de Machís jugando con Adrián Ramos en el Granada CF

Un detalle que suma contexto a esta posible llegada es la relación previa entre Darwin Machís y Adrián Ramos, referente histórico del América. Ambos compartieron equipo en el Granada CF durante la temporada 2017-18, en un contexto de alta exigencia competitiva en LaLiga.

Ese antecedente es valorado dentro del club como un factor que podría facilitar la adaptación del extremo venezolano. La presencia de Ramos, líder del vestuario y figura emblemática del América, podría convertirse en un puente clave para su integración al grupo y al entorno del fútbol colombiano.

Fernando Aristeguieta y Joel Graterol, los ejemplos recientes

La referencia es clara. Fernando Aristeguieta fue uno de los grandes aciertos del América en el frente de ataque entre 2018 y 2019, aportando goles, carácter y liderazgo. Su nombre todavía es recordado por la hinchada como sinónimo de efectividad.

Por su parte, Joel Graterol representó seguridad, regularidad y compromiso durante varios años, siendo campeón en 2020 y uno de los arqueros extranjeros más consistentes del club en la última década. Ambos casos explican por qué América insiste en una nacionalidad que ya le dio resultados concretos.

Una señal clara del camino que elige América para 2026

La posible llegada de Darwin Machís no sería un movimiento aislado, sino la confirmación de una línea de mercado bien definida. América de Cali busca jugadores con recorrido, personalidad y capacidad de impacto inmediato, apostando por perfiles que ya demostraron adaptarse al club y al entorno.

Mientras la negociación avanza y se afinan detalles, el mensaje es claro: el América vuelve a mirar a Venezuela, convencido de repetir una fórmula que ya le entregó éxitos y que ahora apunta a fortalecer el proyecto deportivo de la temporada 2026.