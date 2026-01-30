El cierre del mercado de fichajes encuentra al América de Cali con una de sus grandes incógnitas todavía abierta: quiénes serán los delanteros con los que afrontará lo que resta de la Liga BetPlay. Con el campeonato ya en marcha y la exigencia aumentando jornada tras jornada, el frente ofensivo sigue siendo el foco principal de análisis.

En medio de ese contexto, la palabra del entrenador David González tomó un peso especial. El DT se refirió de manera directa a los tres escenarios que hoy conviven en el mercado: la posible continuidad de Rodrigo Holgado, la negociación que se enfría por José Neris y la existencia de otra opción que el club mantiene activa para completar su ataque.

América de Cali y la necesidad urgente de definir sus atacantes

Desde el arranque del semestre, el América dejó claro que necesitaba dos delanteros para fortalecer su estructura ofensiva. Sin embargo, distintas situaciones -contractuales, disciplinarias y de mercado- fueron retrasando las definiciones.

Con la Liga BetPlay en competencia, la urgencia ya no es teórica. El cuerpo técnico necesita certezas para planificar partidos, roles y variantes, mientras la dirigencia intenta cerrar un panorama que todavía presenta interrogantes.

Rodrigo Holgado y la posibilidad de volver a jugar en América de Cali

Uno de los nombres centrales en este escenario es el de Rodrigo Holgado. El atacante tiene contrato vigente con América de Cali, pero estuvo en una licencia no remunerada mientras se resolvía su situación jurídica. Esa etapa quedó atrás tras el fallo favorable del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que lo habilitó para volver a competir.

Con la sanción levantada, la pregunta es inmediata: ¿Volverá a jugar en el América? Hoy, Holgado no se encuentra en Colombia y viajará para negociar su futuro, lo que abre un margen de incertidumbre sobre su continuidad.

El interés desde Argentina por Rodrigo Holgado y la presión del tiempo

En paralelo, apareció una versión que añade tensión a la definición. Rodrigo Holgado contaría con una opción en el fútbol argentino, específicamente con Club Atlético Independiente. El interés de un club de ese calibre obliga al América a acelerar gestiones si pretende retenerlo.

Este escenario explica por qué el regreso de Holgado no es automático, pese a que el cuerpo técnico lo considera una solución inmediata para el ataque.

La postura de David González sobre Holgado

David González fue claro al referirse al tema en la previa del partido ante Once Caldas. El entrenador, en entrevista en Win Sports, confirmó que existe diálogo con el jugador y expresó su deseo de contar con él cuanto antes:

“Existe la posibilidad. He hablado con él. La idea es que esté acá antes de este fin de semana”. La frase refleja que, desde lo deportivo, Holgado sí entra en los planes del cuerpo técnico y que su eventual continuidad podría resolver una parte importante del rompecabezas ofensivo.

José Neris, la negociación de América de Cali que pierde fuerza

El segundo nombre propio del mercado es José Neris. Durante varias semanas fue la prioridad del América para reforzar el ataque, pero la negociación no logró cerrarse y hoy el panorama es distinto. El propio David González marcó un punto de quiebre con una frase que dejó poco margen a la interpretación:

“Lo del otro punta, seguramente no será él, pero tendrá que ser otro”. Con esa declaración, el DT dio a entender que la opción Neris se enfría de manera significativa, aunque su situación contractual aún no esté resuelta.

El contexto de Neris y las múltiples ofertas

José Neris tiene contrato con Club Atlético Colón y todavía no definió su futuro. El delantero maneja múltiples ofertas, lo que complicó un acuerdo rápido con el América.

En el mercado se habló de intereses desde San Lorenzo de Almagro y también desde Barcelona SC, en Ecuador. Ese abanico de posibilidades explica por qué el cuadro escarlata empezó a mirar otros caminos.

La tercera vía: otra opción que sigue activa

Ante la imposibilidad de cerrar lo de Neris, el América de Cali mantiene viva otra opción para reforzar su ataque. Sobre nombres no ha trascendido información, pero el club continúa trabajando en silencio para encontrar un perfil que pueda llegar en este tramo final del mercado.

Esta alternativa aparece como una carta decisiva, especialmente si la negociación con Holgado no se resuelve de manera favorable o si el cuerpo técnico considera necesario sumar un delantero adicional.

David González y el mensaje entre líneas sobre el ataque

Más allá de los nombres propios, el mensaje de David González deja una lectura clara: el América no se quedará sin respuestas en ataque. Si se da la continuidad de Holgado, el panorama cambia. Si no, el club activará otras opciones para cubrir esa necesidad. La frase “tendrá que ser otro” resume la postura del cuerpo técnico: hay convicción en que el ataque se reforzará, de una u otra manera.

Expectativa abierta sobre los atacantes de América de Cali para 2026-1

Con la Liga BetPlay ya en curso, el margen de espera es mínimo. El América debe definir pronto quiénes serán sus delanteros y cómo se armará su ataque para competir en un semestre que exige resultados.

Entre Holgado, Neris y otra opción que se cocina en silencio, la expectativa sigue abierta. Las respuestas, como dejó entrever David González, están cerca de llegar y marcarán el rumbo ofensivo del equipo en lo que viene.