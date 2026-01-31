La paciencia se agotó en América de Cali. El empate como local ante Once Caldas (1-1) volvió a dejar en evidencia una necesidad que el club arrastra desde el inicio del semestre: la falta de un delantero que marque diferencias. Esta vez, el mensaje fue directo y público, con palabras que reflejaron la incomodidad del cuerpo técnico ante un mercado que se había dilatado más de la cuenta.

“Definitivamente la espera no puede continuar en el tema de la contratación de un delantero. Tiene que ser ya o ya”, dijo David González tras el partido. Esa declaración marcó un punto de quiebre. Horas después, empezó a tomar fuerza el nombre del atacante que el América habría elegido para cerrar, por fin, su búsqueda ofensiva.

Una búsqueda en el mercado que se volvió incómoda para el cuerpo técnico de América de Cali

El camino hasta llegar a esta definición no fue sencillo. América de Cali exploró varias alternativas, pero ninguna terminó de cerrarse. La negociación por José Neris se extendió sin éxito, mientras que la oferta presentada por Agustín Rodríguez fue rechazada. A eso se sumó el análisis de otros nombres y la expectativa permanente alrededor de la situación contractual de Rodrigo Holgado.

Ese escenario fue acumulando presión. El equipo competía, sumaba puntos, pero carecía de contundencia. Para el entrenador, la necesidad ya no admitía más espera, y el mensaje posterior al empate con Once Caldas fue una señal clara hacia la dirigencia.

El nombre elegido como goleador para América de Cali: Daniel Valencia

Tras ese partido, la información empezó a coincidir en un punto: el elegido para reforzar el ataque sería Daniel Valencia, delantero ecuatoriano de 29 años, quien viene de firmar una temporada sobresaliente en su país.

Las versiones indican que ya habría un acuerdo para su transferencia, en una operación en la que América de Cali adquiriría un porcentaje de sus derechos deportivos. De manera extraoficial, se habla de la compra del 60% del pase, una apuesta importante que refleja la convicción del club por este perfil.

21 goles en 2025 para Daniel Valencia: la cifra que explica la elección

La principal carta de presentación de Daniel Valencia es contundente: 21 goles en 35 partidos durante 2025. Ese registro lo convirtió en el máximo anotador de la Serie A de Ecuador, superando a atacantes de clubes fuertes del campeonato.

En esa lucha por el liderato goleador, Valencia terminó por encima de Claudio Spinelli, quien marcó 20 goles con Independiente del Valle, y de Djorkaeff Reasco, que anotó 18 con El Nacional. Ese dato no es menor. En un mercado donde América buscaba eficacia inmediata, Valencia ofrecía exactamente eso: gol probado y reciente.

El recorrido de Daniel Valencia en el fútbol ecuatoriano

Daniel Valencia no es un nombre improvisado ni una aparición repentina. Su carrera se construyó paso a paso, siempre en el fútbol ecuatoriano, comenzando desde categorías de ascenso hasta consolidarse en la máxima división.

Inició su camino profesional en Everest Guayaquil y luego pasó por Águilas Santo Domingo y Santa Rita Vinces. Más adelante defendió los colores de América de Quito, Orense SC y Universidad Católica. Su recorrido continuó en Macará y Manta FC, donde alcanzó su pico goleador y se consolidó como uno de los atacantes más efectivos del país.

Las cifras en la carrera de Daniel Valencia

Más allá de la cifra puntual de 2025, el registro global de Daniel Valencia refuerza la decisión del América. En su carrera profesional suma más de 75 goles en poco más de 230 partidos, un promedio consistente para un delantero que no siempre jugó en equipos dominantes.

Ese detalle es clave para entender su perfil. Valencia es un atacante que aprendió a competir en contextos adversos, que fue creciendo sin atajos y que encontró su mejor versión con el paso del tiempo.

Una apuesta con respaldo deportivo y de mercado

La posible compra de un porcentaje de sus derechos confirma que no se trata de una solución transitoria. América de Cali apuesta por un delantero que viene de ser el mejor goleador de su liga, que está en plenitud futbolística y que llega con números que sostienen la decisión.

En un mercado marcado por negociaciones frustradas y tiempos que se agotaban, Daniel Valencia emerge como el nombre que destraba el escenario. Su carta de presentación no es una promesa ni un historial lejano: son 21 goles recientes, el argumento más contundente para un equipo que necesitaba, con urgencia, volver a creer en su ataque.