El mercado de fichajes de América de Cali sigue ofreciendo giros inesperados. Cuando parecía que el foco ofensivo estaba puesto en otras alternativas, un nuevo nombre apareció en la agenda escarlata y empezó a ganar espacio en las conversaciones internas del club. Se trata de un delantero extranjero que actualmente milita en el fútbol mexicano y cuyo perfil no estaba en el radar inicial.

La información tomó fuerza tras revelarse que ya existen diálogos y una oferta por este atacante, en un momento clave del semestre. América necesita resolver cuanto antes su frente ofensivo y, ante las dificultades con otros nombres, decidió reactivar su plan con una opción distinta, de recorrido internacional y con presente reciente en una liga competitiva.

El contexto: por qué América de Cali ajusta su plan ofensivo

La búsqueda de un delantero se convirtió en prioridad para el América desde antes del inicio de la Liga BetPlay. La salida de Luis Ramos y las limitaciones en la zona de ataque obligaron al cuerpo técnico y a la dirigencia a moverse con rapidez en el mercado internacional.

Las negociaciones que se intentaron cerrar primero encontraron trabas contractuales y de tiempos. Ese escenario llevó al club a ampliar el radar, evaluar perfiles diferentes y considerar opciones que ofrecieran mayor viabilidad inmediata. Así surgió este nombre inesperado, que ahora empieza a tomar protagonismo.

La versión que informa contactos y oferta por el delantero

El periodista Julián Capera fue quien dio a conocer el movimiento que involucra al América de Cali y al delantero brasileño. Según su versión, el futbolista fue ofrecido directamente al club y la situación ya pasó del plano del sondeo a uno más concreto.

Capera informó: “El delantero Fabio Roberto Gomes fue ofrecido al América de Cali por la misma agencia de representación de Dylan Borrero. Tiene contrato vigente con Mazatlán (México). Hay diálogos con el conjunto escarlata”.

Dicha esta información, también se habla de una primera oferta para lograr su transferencia. Este dato confirma que no se trata de un simple nombre lanzado al mercado, sino de una alternativa real que está siendo evaluada con seriedad.

Quién es el brasileño que aparece en el radar del América

El futbolista en cuestión es Fabio Roberto Gomes, delantero brasileño de 28 años, con una carrera marcada por constantes movimientos entre ligas y continentes. Se desempeña como centrodelantero y cuenta con experiencia en contextos muy distintos, algo que el América valora en este momento del semestre.

Gomes no es un atacante de formación reciente ni una apuesta a largo plazo. Su perfil responde a la idea de rendimiento inmediato, con la madurez suficiente para asumir presión y adaptarse rápido a un nuevo entorno.

De Brasil al exterior: los primeros pasos de su carrera

Fabio Roberto Gomes inició su carrera profesional en Brasil, donde jugó en equipos de ascenso, acumulando minutos y experiencia en un fútbol exigente desde lo físico. Ese recorrido le permitió dar el salto internacional en 2019, cuando fue transferido al Albirex Niigata, en el fútbol japonés.

Ese primer paso fuera de su país marcó el inicio de una trayectoria internacional extensa, en la que Gomes debió adaptarse a estilos de juego, ritmos y culturas futbolísticas muy diferentes.

MLS, Brasil y Europa: un recorrido amplio de Fabio Gomes

Luego de su experiencia en Japón, el delantero brasileño llegó a la MLS para jugar con New York Red Bulls, sumando roce en un torneo de alto despliegue físico y exigencia táctica.

Más tarde regresó a Brasil, donde vistió las camisetas de Atlético Mineiro y Vasco da Gama, dos clubes de peso que le permitieron competir en escenarios de alta presión.

Su recorrido internacional también incluyó una etapa en Europa con Paços de Ferreira, antes de seguir ampliando su experiencia en otros mercados.

Australia, Bolivia y el salto al fútbol mexicano

La carrera de Fabio Gomes continuó en Sydney FC, donde se enfrentó a un fútbol dinámico y de alta intensidad. Posteriormente pasó por Club Bolívar, un club habituado a la competencia continental y a condiciones particulares como la altura.

Su etapa más reciente lo llevó al fútbol mexicano, donde actualmente tiene contrato con Mazatlán FC, equipo con el que viene de competir en el último semestre.

El presente de Fabio Roberto Gomes en México

Durante su semestre más reciente en Mazatlán, Fabio Roberto Gomes disputó 18 partidos y anotó 5 goles. Son números que, sin ser explosivos, muestran regularidad y presencia ofensiva dentro de un equipo que no siempre tuvo contextos favorables.

Para el América de Cali, este rendimiento se analiza junto a otros factores: su experiencia acumulada, su adaptación a distintos sistemas de juego y su capacidad para competir sin procesos largos de aclimatación.

Un mercado que sigue ofreciendo caminos alternativos para América de Cali

La irrupción de este delantero brasileño confirma que el mercado del América de Cali no está cerrado y que el club sigue ajustando su plan ofensivo sobre la marcha. Las dificultades con otros nombres no detuvieron la búsqueda, sino que ampliaron el abanico hacia perfiles distintos y menos previsibles.

Por ahora, Fabio Roberto Gomes es una opción en evaluación, con contactos activos y una propuesta presentada. Su nombre aparece como ese giro inesperado que suele ofrecer el mercado, mientras el América define qué camino tomar para reforzar una de las zonas más sensibles del equipo en este semestre.