El mercado de fichajes volvió a poner en primer plano a Cristian Barrios, uno de los jugadores con mayor recorrido y regularidad en América de Cali durante los últimos años. Su nombre apareció vinculado a varios clubes del fútbol colombiano, lo que llevó a que desde la dirigencia escarlata se fijara una posición clara sobre su valor y su situación contractual.

La postura fue expuesta públicamente por Tulio Gómez, máximo accionista del club, en una entrevista concedida a Caracol Radio. Allí dejó en claro dos puntos clave: qué equipos preguntaron por el delantero y cuál es el precio que América de Cali considera justo para evaluar una posible salida. Las cifras y los números del jugador explican por qué el club no está dispuesto a negociar a la baja.

Cristian Barrios, tres temporadas de continuidad en América de Cali

Cristian Barrios completó 3 temporadas consecutivas en el América de Cali, consolidándose como un futbolista habitual en las convocatorias y en la estructura ofensiva del equipo. Su presencia constante lo convirtió en una pieza reconocible dentro del plantel, tanto por su aporte en ataque como por su capacidad para cumplir distintos roles en el frente ofensivo.

En términos estadísticos, su recorrido es amplio y significativo:

149 partidos disputados con la camiseta escarlata

con la camiseta escarlata 27 goles anotados

17 asistencias

Participación sostenida en torneos locales e internacionales

Estos números reflejan no solo continuidad, sino también impacto directo en el juego ofensivo del equipo. Barrios no fue un jugador de apariciones esporádicas, sino un nombre recurrente a lo largo de varias temporadas.

El interés del mercado de fichajes por Cristian Barrios

El rendimiento acumulado de Barrios despertó el interés de otros clubes del Fútbol Profesional Colombiano. Así lo confirmó Tulio Gómez, al revelar que tres equipos presentaron propuestas formales por el atacante.

Según sus declaraciones, los clubes que buscaron a Cristian Barrios fueron:

Junior

Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga

Se trata de instituciones con peso deportivo y capacidad económica dentro del fútbol colombiano, lo que da una dimensión clara del tipo de mercado que se activó alrededor del jugador.

La postura de América de Cali: precio definido y sin improvisaciones

Frente a ese escenario, América de Cali fijó una postura firme. Tulio Gómez fue claro al señalar que el club no está dispuesto a negociar sin una cifra que represente el verdadero valor del futbolista: “Junior, Nacional y Bucaramanga ofrecieron por Cristian Barrios (…) el delantero tiene un valor de 1.5 millones de dólares”.

Con esta declaración, el club dejó claro que cualquier conversación parte de ese monto. No se trata de una cifra lanzada al azar, sino de una valoración basada en varios factores: rendimiento, continuidad, edad deportiva y situación contractual.

Por qué América de Cali valora a Cristian Barrios en 1.5 millones de dólares

La cifra exigida por América responde a criterios concretos que el club considera fundamentales al momento de tasar a uno de sus activos:

Continuidad y experiencia en el club: Tres temporadas completas y 149 partidos disputados no son un dato menor. Barrios conoce el entorno, la presión y la exigencia del equipo.

Tres temporadas completas y 149 partidos disputados no son un dato menor. Barrios conoce el entorno, la presión y la exigencia del equipo. Aporte ofensivo sostenido: Con 27 goles y 17 asistencias, el delantero tuvo incidencia directa en el marcador a lo largo de su ciclo.

Con 27 goles y 17 asistencias, el delantero tuvo incidencia directa en el marcador a lo largo de su ciclo. Edad y vigencia competitiva: Barrios se mantiene en una etapa en la que todavía puede rendir a buen nivel y ofrecer retorno deportivo inmediato.

Barrios se mantiene en una etapa en la que todavía puede rendir a buen nivel y ofrecer retorno deportivo inmediato. Mercado local activo: El interés simultáneo de varios clubes eleva naturalmente su valor de mercado.

Desde la óptica del América de Cali, vender por debajo de esa cifra significaría desprenderse de un jugador consolidado sin una compensación acorde.

El contrato, un punto clave en la negociación

Otro aspecto determinante es la situación contractual de Cristian Barrios. El delantero tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, lo que le otorga al América de Cali una posición fuerte en cualquier negociación.

Al no tratarse de un jugador cercano a quedar libre, el club no tiene urgencia de venta. Esto le permite:

Rechazar ofertas que no cumplan con sus expectativas

Negociar desde una posición de control

Evaluar con calma el impacto deportivo de una eventual salida

El contrato largo es una de las principales razones por las que América puede sostener su exigencia económica sin presión externa.

Qué significaría la salida de Cristian Barrios para el América

Desde lo deportivo, la salida de Cristian Barrios implicaría perder a un jugador con recorrido, conocimiento del club y experiencia en distintos contextos competitivos. No sería una baja menor, especialmente en un proceso de reestructuración donde cada decisión cuenta.

Por eso, el club analiza cualquier posibilidad con cautela. Vender a Barrios solo tendría sentido si la oferta permite reinvertir de manera adecuada en el plantel y compensar su salida con un refuerzo de peso o con estabilidad financiera.

América de Cali y una postura clara en el mercado

El caso de Cristian Barrios refleja la línea que América de Cali quiere sostener en este mercado de fichajes. El club no está dispuesto a desprenderse de sus jugadores consolidados sin una valoración justa y sin proteger sus intereses deportivos y financieros.

Con un precio definido, contrato vigente y varios interesados, Barrios se mantiene como uno de los nombres importantes del mercado, mientras el América espera, escucha y decide desde una posición de fortaleza.