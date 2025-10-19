La noche del clásico en el estadio del Deportivo Cali no fue una más para Andrés Felipe Roa. El mediocampista, formado en la cantera verdiblanca y campeón con la institución en 2015, regresó al escenario donde vivió grandes momentos, pero esta vez vistiendo la camiseta de América.

El contexto no era menor: además de tratarse de un partido con peso histórico y emocional, América llegaba con la urgencia de sumar puntos en la Liga BetPlay, y terminó consiguiendo un importante triunfo por 0-2, que mantiene viva la ilusión de clasificación. Roa, pieza clave en el esquema de David González, sintió de cerca la reacción de una hinchada que no olvida su pasado y que lo recibió entre silbidos.

Los silbidos que no sorprendieron a Andrés Felipe Roa

Como era de esperarse, cada toque de balón del volante generó un ambiente cargado. Las tribunas lo abuchearon en repetidas oportunidades y los silbidos marcaron buena parte del encuentro. Sin embargo, el jugador tomó con madurez lo sucedido.

“Se siente especial. Volver fue lindo, pero bueno, es pensar ahora en lo que viene. El equipo tiene una mejoría importante”, aseguró en zona mixta al finalizar el compromiso.

Roa sabía que sería una noche distinta. “La motivación estaba en que tenemos 5 finales. Hoy ganamos una. El equipo está enfocado en buscar la clasificación. Obviamente esperaba los silbidos. Es algo que se entiende por mi pasado, pero lo importante era la victoria y se consiguió”.

Andrés Roa sobre el regreso al estadio Deportivo Cali: “Sabía que tenía que estar preparado”

Para Roa, más que un episodio incómodo, la hostilidad del ambiente fue parte del juego. Su respuesta reflejó la experiencia de un futbolista que ha pasado por varios escenarios intensos en su carrera, incluyendo pasos por Argentina, Arabia Saudita y Grecia.

“Los silbidos son parte del fútbol. A nadie le gusta que lo silben, pero sabía que el ambiente iba a ser así. Tenía que estar preparado y eso fue lo que pasó”, añadió el mediocampista ofensivo. Más allá de los abucheos, Roa tuvo una buena actuación. Cumplió un rol clave en la creación de juego y fue partícipe de varias acciones de peligro que contribuyeron a la victoria de América de Cali.

De campeón con Deportivo Cali a pieza clave en América

Andrés Felipe Roa dejó una huella en Deportivo Cali. Formado en sus divisiones menores, debutó en 2012 y se consolidó en el plantel profesional en las temporadas siguientes. Su momento más recordado llegó en junio de 2015, cuando marcó el gol que abrió el marcador en la final ante Independiente Medellín, coronando al equipo con la novena estrella.

Tras su paso por el club, Roa vivió una carrera internacional destacada. Pasó por Huracán, Independiente y Argentinos Juniors en Argentina; luego jugó en Al Batin de Arabia Saudita y más recientemente en Panetolikos de Grecia. Su llegada a América de Cali se dio en 2025, como uno de los refuerzos para darle jerarquía al mediocampo.

Un presente con objetivos claros en América de Cali

El triunfo en el clásico fue más que un resultado: significó cortar una racha negativa de resultados y encender nuevamente la ilusión de ingresar a los cuadrangulares finales. América de Cali atraviesa un proceso de recuperación bajo la dirección de David González, y jugadores como Roa tienen un rol determinante.

“Tenemos 5 finales”, insistió el mediocampista. “Hoy ganamos una”, agregó, dejando en claro que la clasificación sigue siendo el gran objetivo del plantel. Con su jerarquía y experiencia, espera ser protagonista en la recta final del campeonato.

Silbidos que no borran la historia

A pesar de la tensión que generó su regreso al estadio verdiblanco, Roa mantiene un vínculo histórico con Deportivo Cali. La novena estrella, sus goles y su pasado en la institución forman parte de su carrera, aunque ahora el presente lo ubique en el bando contrario.

El futbolista fue consciente de que la reacción del público no era personal, sino parte de la dinámica de un clásico que despierta pasiones. Su madurez para responder y su aporte en la cancha marcaron un regreso especial, en medio de la rivalidad más intensa del suroccidente colombiano.

Lo que viene para Andrés Roa y América de Cali

Después de la victoria ante Deportivo Cali, América de Cali afrontará una seguidilla clave de partidos que definirán su suerte en la Liga BetPlay. El equipo necesita seguir sumando para asegurar su cupo en la fase final. Roa, por su parte, se afianza como titular y pieza fundamental en el esquema de David González.

Los silbidos ya quedaron atrás. La historia de Roa con Deportivo Cali no se borra, pero su presente con América de Cali empieza a escribir un nuevo capítulo que podría cerrarse con una clasificación soñada.