Álvaro Montero vuelve a ser protagonista en el mercado internacional. El arquero guajiro, que pertenece a Millonarios, atraviesa un buen momento en el fútbol argentino con Vélez Sársfield y su rendimiento ya empieza a generar movimientos concretos alrededor de su futuro.

El guardameta llegó al club de Liniers a mediados de 2025 en condición de préstamo por año y medio, con una opción de compra incluida en el acuerdo con el club bogotano. Ahora, después de varios meses de competencia en Argentina y con actuaciones destacadas bajo los tres palos, el panorama apunta a que Vélez tomará la decisión de quedarse definitivamente con el jugador.

Ese escenario implicaría una operación económica relevante para Millonarios, club que conserva los derechos deportivos del arquero y que recibiría una suma importante si finalmente se ejecuta la opción de compra.

Álvaro Montero, titular y figura en Vélez Sársfield 2026

Desde su llegada al fútbol argentino, Álvaro Montero se ha consolidado como el arquero titular de Vélez Sársfield. Ha disputado 13 partidos con el equipo de Liniers, en los que ha mostrado seguridad bajo los tres palos y un rendimiento que lo posiciona como uno de los jugadores más destacados del plantel.

En ese periodo ha logrado mantener el arco en cero en seis ocasiones, además de protagonizar varias atajadas determinantes que han sido valoradas por la prensa y por la afición del club argentino. Su regularidad ha sido clave para ganarse la confianza del cuerpo técnico y consolidarse como el dueño del arco en el equipo.

El rendimiento que volvió a poner a Montero en la Selección Colombia

El buen momento de Álvaro Montero en Vélez también ha tenido impacto a nivel internacional. Gracias a su rendimiento en el fútbol argentino, el arquero volvió a recibir un llamado a la Selección Colombia.

Fue convocado para los amistosos internacionales que disputará el equipo nacional frente a Croacia y Francia, partidos que forman parte de la preparación del combinado colombiano. Mientras se entrena con la selección, su nombre también empieza a aparecer en el debate del mercado de fichajes en Argentina.

Vélez Sársfield quiere comprar la ficha de Álvaro Montero

El nivel que ha mostrado el arquero colombiano ha llevado a Vélez Sársfield a considerar seriamente la ejecución de la opción de compra. De acuerdo con información publicada en la prensa argentina, el club ya tiene claro que quiere quedarse con el guardameta.

Según informó el medio partidario Sábado Vélez, dentro de la comisión directiva existe la intención de avanzar con la operación. El reporte señala que el club no tiene prisa inmediata para pagar la cláusula que aseguraría la continuidad del arquero, pero sí tiene previsto hacerlo antes de que termine el semestre.

Cuánto dinero recibiría Millonarios por Álvaro Montero

La operación está definida desde el acuerdo que firmaron los clubes cuando se concretó el préstamo. Álvaro Montero salió de Millonarios hacia Vélez Sársfield a cambio de 400 mil dólares por el préstamo. Además, el contrato incluye una opción de compra fijada en 1.400.000 dólares.

Esto significa que, si Vélez decide ejecutar la cláusula, el club argentino deberá completar la diferencia respecto al dinero ya pagado por el préstamo. En términos prácticos, el pago final sería cercano al millón de dólares. De esta manera, Millonarios recibiría aproximadamente 1.000.000 de dólares adicionales si la operación se concreta.

El plan de Vélez para cerrar la operación por Álvaro Montero

Según la información que circula en Argentina, la dirigencia de Vélez Sársfield analiza el mejor momento para ejecutar la opción. El club no se apuraría a pagar la cláusula inmediatamente, ya que el contrato permite hacerlo hasta el final del préstamo.

Sin embargo, la intención sería concretar la operación antes del Mundial, posiblemente a mediados de año, cuando el semestre futbolístico esté cerca de finalizar. Con ese movimiento, el club argentino pasaría a ser el dueño definitivo de los derechos deportivos del arquero colombiano.

Además, el acuerdo establece que, una vez ejecutada la opción de compra, el contrato de Álvaro Montero se extenderá automáticamente hasta diciembre de 2027.

El legado de Álvaro Montero en Millonarios

Álvaro Montero llegó a Millonarios en 2022 y se convirtió rápidamente en uno de los referentes del equipo. Durante su etapa en el club bogotano defendió el arco albiazul en más de 180 partidos oficiales, consolidándose como uno de los porteros más importantes del fútbol colombiano en ese periodo.

Su rendimiento fue determinante en varios momentos del equipo y lo llevó a conquistar tres títulos con la camiseta azul. La salida hacia Vélez Sársfield en 2025 se dio como parte de una oportunidad internacional para el arquero, pero también dejó abierta la posibilidad de una transferencia definitiva que ahora parece cada vez más cercana.

Con su presente en el fútbol argentino y el interés concreto del club de Liniers, el futuro de Álvaro Montero empieza a definirse en una operación que también representa un negocio relevante para Millonarios.