El partido entre Alianza FC y América de Cali por la Liga BetPlay 2025-II se juega este domingo 31 de agosto en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar. El duelo llega cargado de intereses: los diablos rojos, en crisis de resultados y con la continuidad de su técnico Diego Raimondi en duda, necesitan un triunfo urgente; mientras que el cuadro local busca acercarse al grupo de los ocho y ratificar su crecimiento competitivo en el torneo. En la capital del Cesar habrá fiesta, pues el América cuenta con gran cantidad de hinchas en esta región y se espera un estadio con muy buena asistencia de ambas parcialidades.

Canales y transmisiones de Alianza vs América

Domingo 31 de agosto de 2025 Hora: 4:10 p.m. (hora Colombia)

Jhon Ospina Londoño Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

América de Cali, en crisis y con su DT contra las cuerdas

El América de Cali vive un semestre muy complicado. Solo ha conseguido una victoria en lo que va de la Liga BetPlay 2025-II, lo que lo tiene en la penúltima posición de la tabla. La derrota en la Copa BetPlay frente a Bucaramanga encendió aún más las alarmas, dejando el futuro de Diego Raimondi en el aire. El recuerdo reciente contra Alianza es positivo para los rojos: el pasado 15 de marzo de 2025 ganaron 3-0 con goles de Duván Vergara, Rodrigo Holgado y Juan Fernando Quintero. Sin embargo, el presente es diferente y el club necesita reaccionar ya para mantener aspiraciones de clasificación.

Alianza quiere hacerse fuerte en Valledupar

El cuadro Alianza Valledupar llega motivado tras empatar con Independiente Santa Fe en Copa BetPlay, resultado que le da confianza de cara al torneo liguero. Con nueve puntos, ocupa la casilla 14 y necesita las tres unidades en juego hoy para seguir en la pelea por meterse en los ocho. El equipo dirigido por Hubert Bodhert contará con una mezcla de juventud y experiencia, además de varios exjugadores americanos, lo que añade un condimento especial al duelo. El objetivo es claro: hacerse respetar en casa y frenar al América en su intento de levantar cabeza.