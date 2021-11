Alberto Suárez y sus sospechas sobre incentivos de terceros

El técnico del Envigado habló sobre lo que será el último partido de la fase del todos contra todos y lanzó una pulla al aire.

Este domingo, se estará jugando la última fecha de la primera fase de la Liga BetPlay, donde se van a definir los 8 clubes que se van a clasificar a los cuadrangulares finales, pues todavía hay varios equipos que vienen haciendo fila para estar en finales y tienen posibilidades matemáticas.

Hay 5 escuadras (Bucaramanga, Jaguares, América, Santa Fe y Medellín) que están apuntando a quedarse con la octava casilla que actualmente la tiene el Envigado FC, pues es el único que no ha pasado la barrera de los 30 puntos y tiene muchas posibilidades de quedarse afuera si no gana su partido, por lo que hay esperanza entre las hinchadas.

Sobre el papel la tienen fácil, pues deberán enfrentarse al Atlético Huila, un equipo que está descendido desde hace varias fechas y no se juega nada, pero el técnico de Envigado, Alberto Suárez, no cree que vaya a ser tan fácil, pero no solamente por tema de competitividad del equipo opita.

En diálogo con ‘Deportes Sin Tapujos’, el DT dijo que está seguro de que hay unos incentivos externos que también están jugando sus partidos. “Yo no tengo pruebas pero hay muchos incentivos porque Once Caldas cuándo nos ganó se arrodillaron a celebrar y no están disputando nada“.