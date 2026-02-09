El empate 0-0 de Deportivo Cali ante Millonarios, por la Fecha 5 de la Liga BetPlay, dejó varias lecturas futbolísticas. Más allá del resultado, uno de los temas que marcó la noche fue la reacción de un sector de la hinchada frente a los cambios realizados por el cuerpo técnico en el segundo tiempo.

Las salidas de Johan Martínez y Juan Dinenno al minuto 68 generaron inconformidad en la tribuna. Ambos son considerados piezas clave del equipo y, para muchos, retirarlos del campo significó resignar ambición ofensiva en un partido que seguía abierto. En la rueda de prensa posterior, Alberto Gamero fue directo al explicar el porqué de esas decisiones.

El contexto del partido ante Millonarios

El duelo ante Millonarios fue intenso, disputado y exigente desde lo físico. Deportivo Cali intentó imponer condiciones en varios pasajes, pero también sufrió momentos en los que el rival encontró espacios y obligó a ajustes defensivos.

En ese escenario, el partido comenzó a mostrar señales claras de desgaste en algunos futbolistas. El ritmo, la presión alta y la necesidad de sostener el orden táctico hicieron que el cuerpo técnico estuviera atento no solo al marcador, sino al desarrollo global del juego.

Las salidas de Johan Martínez y Juan Dinenno

Al minuto 68 llegaron los cambios que desataron la polémica. Johan Martínez, uno de los jugadores más desequilibrantes del Cali, dejó el campo, al igual que Juan Dinenno, el principal referente de área. La lectura desde la tribuna fue inmediata: ¿Por qué sacar a dos de los hombres más determinantes cuando el partido seguía sin goles?

La reacción de una parte de la hinchada fue de inconformidad, expresada con murmullos y reclamos, entendiendo que el equipo necesitaba gol y que ambos podían marcar la diferencia en cualquier momento.

La explicación de Gamero: desgaste físico

En rueda de prensa, Gamero comenzó su explicación desde un aspecto clave: el desgaste físico.

“El equipo se iba desgastando. Martínez ya estaba desgastado. Si nosotros no lo podemos sacar a él por un jugador como Avilés, entonces… Son cambios que hay que hacerlos”, afirmó el entrenador.

El DT dejó claro que, más allá del nombre del futbolista, hay una realidad física que no se puede ignorar. Para Gamero, el manejo de cargas es fundamental en una temporada larga y exigente.

Pensar en lo que viene, no solo en un partido

Uno de los argumentos más fuertes del entrenador estuvo relacionado con la planificación a corto plazo. Gamero fue enfático en que no se trata solo de resolver un partido puntual, sino de cuidar a los jugadores para lo que sigue.

“Esto está comenzando, es largo. Queremos que Martínez juegue el miércoles (vs. Internacional en Bogotá) y no dejarlo gateando en la cancha, se lesione y lo perdamos”, explicó. Con esa frase dejó claro que el cambio buscaba prevenir una lesión que pudiera afectar al equipo en las siguientes jornadas.

El caso específico de Dinenno

Sobre la salida de Juan Dinenno, Gamero explicó que la decisión respondió más a una necesidad estructural que a un bajo rendimiento del delantero. “Tenía que sacar un punta porque la estructura no nos estaba dando la tranquilidad para atacar; y el que quedara tenía que estar más entero”, señaló.

En esa lectura, el técnico optó por mantener en cancha a Titi Rodríguez, a quien vio con mayor frescura física para sostener el esfuerzo final del partido.

El ajuste táctico para recuperar equilibrio

Más allá del ataque, Gamero puso énfasis en un punto que considera determinante: el equilibrio defensivo. Según explicó, Millonarios comenzaba a generar intranquilidad cuando Cali quedaba mal parado tras perder el balón.

“Con esa estructura también teníamos la intranquilidad de que Millonarios nos estaba llegando, estábamos quedando mal parados”, explicó. Por eso, decidió reforzar el mediocampo con la entrada de Daniel Giraldo, formando un bloque de tres volantes que le dio mayor control al equipo. El resultado, según el DT, fue inmediato: “Con Giraldo en el 3 en la mitad, ya Millonarios no nos llegó”.

La señal física de Johan Martínez que terminó de convencerlo

Gamero también reveló un detalle puntual que terminó de inclinar la balanza para sacar a Johan Martínez. “Un par de minutos antes vimos a Martínez tirado en el piso y no quería levantarse”, contó.

Ese gesto fue interpretado como una señal clara de agotamiento, y desde el banco entendieron que mantenerlo en cancha implicaba un riesgo innecesario.

Confianza en la suplencia del plantel verdiblanco

Finalmente, el entrenador dejó un mensaje que apunta a la construcción del grupo: la confianza en el recambio. “Tenemos buen recambio en el equipo. De esto tenemos que ser conscientes. Hay jugadores que se desgastan y para eso tenemos la suplencia”, concluyó.

Para Gamero, las críticas hacen parte del juego, pero sus decisiones están sustentadas en lectura de partido, manejo físico y planificación. El empate ante Millonarios dejó sensaciones mixtas, pero también mostró un cuerpo técnico convencido de que el equilibrio y el cuidado del plantel son claves en el camino que recién comienza.