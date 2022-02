Ahora sí: ¡3 sanciones a Unión Magdalena y fuerte suspensión a Ronaldo Lora!

Tras revisar los descargos de Unión Magdalena que tenía en el “Correo no deseado”, Dimayor expidió la última palabra en este tema. ¡Fuerte!

Ahora sí. Ya había tomado una decisión que luego fue declarada nula al aceptar el error de no haber tenido en cuenta la defensa jurídica de Unión Magdalena. El Comité Disciplinario la tenía en un correo no deseado y había dado por sentado que no existía. Ya la estudió y tomó decisiones que fueron publicadas en la Resolución No. 009 de 2022.

Sanciones para Unión Magdalena y su futbolista Ronaldo Lora

–Unión Magdalena S.A., sancionado con derrota por retirada o renuncia y multa de veinte millones de pesos ($20.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 7ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 contra el Club Atlético Bucaramanga S.A.

Se argumentó que el partido finalizó al minuto 77 conforme a lo informado por el árbitro del partido, (ii) La terminación anticipada del encuentro se produjo con ocasión de la falta de garantías, determinada por una invasión masiva que hubo sobre el terreno de juego, en la cual existieron enfrentamientos entre los seguidores del equipo Unión Magdalena y algunos jugadores que se defendieron de las agresiones físicas y, (iii) El árbitro se reunió con los delegados de cada uno de los clubes y estableció la terminación del encuentro. Así mismo, debe determinarse que el club local, como organizador del evento, debe otorgar las garantías en el transcurso del partido, razón por la cual le es atribuible el hecho que se establezca la falta de garantías para la realización de un determinado encuentro.

–Sancionado con cinco millones de pesos ($5.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal f) del artículo 78del CDU de la FCF,en el partido disputado por la 7ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 contra el Club Atlético Bucaramanga S.A. Esta sanción aplica porque no se llevó a cabo la rueda de prensa habitual tras cada partido, argumentando la falta de garantías.

–Sancionado con seis (6) fechas de suspensión parcial de la plaza, tribuna sur y multa de once millones de pesos ($11.000.000), por incurrir en la infracción contenida en los numerales 1, 4, 5, 6, 7 y 9del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 7ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 contra el Club Atlético Bucaramanga S.A. Esta sanción se impone porque de dicha tribuna se presentaron: (i) Lanzamiento de objetos, (ii) Actos de violencia contra las personas y (iii) Invasión al terreno de juego.

–Ronaldo Lora, jugador del registro del club Unión Magdalena S.A., sancionado con seis (6) fechas de suspensión y multa de siete millones de pesos ($7.000.000), por incurrir en la infracción contenida en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 7ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 contra el Club Atlético Bucaramanga S.A.

El Comité entiende que este futbolista desplegó una conducta que encuadra en lo dispuesto como provocación al público, en el momento en el cual pasaba cerca a la tribuna sur del estadio luego de ser sustituido, y (ii) Que la conducta consistió en un gesto dirigido a una tribuna en la cual se encontraban espectadores del club local y (iii) que el gesto fue definido como obsceno por parte del árbitro central del encuentro.

Conoce la Resolución No. 009 mediante la cual el Comité Disciplinario resuelve 👉 Más detalles en nuestro link https://t.co/zJdJQAU0Et 👈 pic.twitter.com/ZgNNdjD9hL — DIMAYOR (@Dimayor) February 23, 2022