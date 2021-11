Víctor Cantillo, llamado a este ciclo de Selección Colombia, sería una de esas novedades en la formación titular del equipo contra Brasil.

Juega en ese país, conoce el ambiente y en la posición él sería uno de los jugadores a considerar como apoyo de Wilmar Barrios. Víctor Cantillo analiza sus virtudes, pero con humildad no dice nada acerca de jugar. Reconoce la importancia de otros jugadores en esa zona medular.

“Yo he jugado más en una estructura 4 – 1 – 4 – 1. Yo de uno, donde me he sentido bien”, explicó para dar a entender que, a diferencia del Víctor Cantillo que se vio en el Junior, esta es una versión con roles defensivos. Los incorporó a su juego y gracias a ello ha venido jugando con cierta regularidad en el Corinthians.