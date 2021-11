“Un susto más”, el posteo familiar tras el golpe sufrido por David Ospina

David Ospina protagonizó una de las imágenes más impactantes del fin de semana al caer desvanecido luego de chocar con Edin Dzeko. Recibió asistencia médica y continuó en cancha.

Ese compromiso lo cerró con un vendaje en la cabeza, tal cual pasó con el atacante bosnio. Los dos quedaron malheridos tras el choque de sus cráneos. Fue un momento de pánico durante el partido que Inter le ganó a Napoli (3-2). Afortunadamente no pasó a mayores. Incluso los dos terminaron el juego saludándose tras lograr llegar al minuto 90 sin inconvenientes.

Más allá de eso, quedaba por saber si el golpe había dejado alguna consecuencia. En el caso de David Ospina, quien se encargó de llevarles tranquilidad a sus fanáticos fue su esposa, Jey Sterling. Ella en su cuenta de Instagram publicó un mensaje junto a una fotografía en la que aparecen los dos. El mensaje en ella fue clarísimo.

“A todas las personitas que me preguntan por David, gracias a Dios está bien. Un susto más”, escribió. Afortunadamente no hubo implicaciones para el arquero del Napoli y la Selección Colombia que es un habitual en ese tipo de choques. En la mayoría de partidos, por la forma en que trabaja en su posición, suele arriesgarse más de la cuenta y termina golpeado. Lo hace con la idea de que a sus equipos no les hagan goles. Muchísimas veces le ha funcionado.

El mensaje de la esposa de David Ospina

El choque entre David Ospina y Edin Dzeko (ESPN)

#SerieAxESPN🇮🇹 ¡DURÍSIMO! #Ospina y #Dzeko protagonizaron un terrible choque de cabezas y asustaron a todos en el duelo entre Inter y Napoli. pic.twitter.com/wgoV4fvGDt — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 21, 2021