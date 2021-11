Respondió el agente de Luis Díaz: ¿Chelsea o Liverpool?

Esas versiones que circulan en la prensa europea sobre la opción de Luis Díaz en la Premier League fueron consultadas a su agente. ¿Qué se sabe de la posibilidad de que el guajiro pase a Chelsea o Liverpool?

Mucho se está hablando de eso. Aparentemente hay un interés marcado de Jürgen Klopp de sumarlo a los Reds desde enero, ya que Sadio Mané se irá a jugar la Copa África. A eso hay que agregarle que en los Blues también interesa su arribo. Es un futbolista que brilla en FC Porto y la Selección Colombia.

Carlos Van Strahalen, el agente del futbolista guajiro, fue consultado al respecto en entrevista con Radio Renascença. Así respondió: “¿Rumores de interés de Chelsea y Liverpool? Es normal. Si un jugador juega bien y empieza a destacarse, si la mayoría lo considera el mejor jugador de la Liga portuguesa…es normal”, fue lo que dijo sin dar mayores detalles al respecto.

Por ahora no reveló si hay alguna negociación en curso. Lo que se sabe es que Luis Díaz tiene contrato vigente en FC Porto y una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Quien lo quiera tendrá que pagar tal cifra o negociarla. ¿Lo harán Chelsea o Liverpool? Oficialmente las fuentes todavía prefieren no referirse al tema.

Luis Díaz, que viene de jugar los dos partidos de la Selección Colombia en la Eliminatoria (vs. Brasil y Paraguay), ahora regresa a la competencia en Portugal con FC Porto. Allí es el goleador de la liga y una ficha clave en las aspiraciones en la Champions League.

Luis Diaz’ agent: “Chelsea and Liverpool interest rumours? It’s normal. If a player plays well, if he starts to stand out, if the majority considers him the best player in the Portuguese League… it’s normal”, he told Radio Renascença. 🔵 #CFC #LFC pic.twitter.com/rtopokztpm

