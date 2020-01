Hace 19 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El cuadrangular final del Preolímpico Sub-23 comenzará para Colombia el 3 de febrero y se disputará en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga.

La Selección Colombia Sub-23 se clasificó en la segunda posición del Grupo A en el Preolímpico. Avanzó con Argentina. En el otro grupo solamente está firme Brasil.

Queda un lugar en esa zona, la cual tendrá su definición este viernes 31 de enero. Está muy pareja porque Uruguay tiene 6 unidades y – 1 en diferencia de gol, pero no juega esta fecha. Quedó a la expectativa de lo que pase en los partidos Brasil vs. Paraguay y Bolivia vs. Perú.

Posiciones Fase de Grupos

De los rivales que ya están clasificados al cuadrangular, el primero contra el que jugará Colombia es nada menos que Brasil. Ya hay fecha y hora: Será el lunes 3 de febrero a partir de las 6:00 p.m. en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.

El día 6 jugará contra Argentina y cierra el 9 frente a ese seleccionado que falta por concretar en el Grupo B del Preolímpico.

Al cuadrangular final del Torneo Preolímpico solo clasifican a las justas olímpicas las dos mejores selecciones. Una instancia bastante complicada la que se avecina para Colombia.

Resultados Preolímpico Sub-23