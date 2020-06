Tino Asprilla: “Pude ir a Millonarios, pero no creyeron en mí”





Hace 18 mins Por Guillermo Puerto Por

Otra anécdota contada por el Tino Asprilla en Blog Deportivo (Blu Radio). Él, referente e ídolo de Atlético Nacional, pudo haber tenido otro tipo de carrera si es que un accionista de Millonarios tomaba otra decisión con él.

“Hay una historia en la que el tío de ‘Guido’ (amigo de infancia del Tino Asprilla), Giovanni Caicedo, quien tenía acciones en Millonarios, me vio jugando porque él le dijo que yo era un crack; sin embargo, el tío no me quiso mandar a Bogotá porque no creyó en mí”, contó Faustino.

▶ El Tino Asprilla explicó su rabia hacia Millonarios cuando jugaba en Atlético Nacional

Esa que sucedió pasó cuando él tenía 14 años. Recién pensaba en iniciar una carrera, sueño que empezó a cumplir 5 años más tarde con la camiseta de Cúcuta Deportivo. Y, vale recordar, con ella empezó a marcar y los primeros goles que hizo fueron ante Millonarios, casualmente.

“Hoy en día cada que me encuentro a Giovanni, se arrepiente de eso porque su sobrino me puso ahí para que me llevaran a Millonarios y no lo hizo”. La carrera del Tino Asprilla se inclinó hacia el lado de Atlético Nacional. Allí ganó 2 títulos y fue vendido al exterior. Estuvo en Parma, Newcastle, Palmeiras, Fluminense, Atlante, Universidad de Chile y Estudiantes LP.

▶ Faustino Asprilla y su indignación porque se jugó el clásico tras muerte de hincha de América

En Colombia también jugó para Cortuluá. La opción de Millonarios quedó descartada totalmente. Nunca llegó a jugar con la camiseta albiazul. Está totalmente identificado con el otro equipo de más títulos en el país, Atlético Nacional, del cual es hincha fiel.