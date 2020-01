Tigres de México solicitó préstamo de Sebastián Villa

Hace 26 mins Por Jeison Cifuentes Pérez Por

El club mexicano Tigres, de los más poderosos económicamente que hay en ese país, lanzó una nueva propuesta a Boca Juniors por Sebastián Villa.

Nueva, sí, ya que no es el primer intento de los regiomontanos por el atacante colombiano. La primera oferta no surtió efecto, siendo descartada en Boca Juniors. El dinero no convenció y parece que al jugador tampoco le agradó mucho la idea de mudarse a Monterrey.

Tigres no se ha rendido, con otra propuesta más fuerte desde lo económico para el club y el jugado. En este club son conscientes del potencial que tiene Sebastián Villa, así que no van a renunciar tan fácil.

Se trataría de un préstamo, de acuerdo con el portal de AS México. Si algún club quisiera comprar al delantero le costará más. Una fortuna si se quiere. Boca Juniors tasó así a Sebastián Villa, pensando en una transferencia internacional a Europa. Un mercado como el mexicano, salvo contadas excepciones, invertiría de esa manera.

En otras palabras, por Villa hay una cláusula de rescisión estimada en unos 30 millones de dólares. Tiene contrato hasta el 2023 y por el atacante de 23 años Boca sabe que llegarán ofertas dispuestas a pagar ese valor. Tarde o temprano lo harán, sean de México (Tigres) o no.

Por otra parte, el jugador colombiano sabe que en este nuevo proceso con el técnico Miguel Russo está en juego su condición de ser considerado con mayor regularidad en la formación titular. Una buena temporada se traduciría en mejores chances de partir al Viejo Continente.

Más información…