“Hablemos de las mujeres porque los hombres están borrados y no están en el Mundial”

En los últimos días, el fútbol femenino ha hecho eco en los medios de comunicación por la buena Copa América que hace la Selección Colombia en nuestro país.

Una de las polémicas más ‘calientes’ se presentó en las últimas horas en el programa ‘Saque Largo de Win Sports, donde la periodista Sheyla García confrontó a su colega Julián Téllez por el fútbol femenino.

Y es que el también exjugador de fútbol empezó a hablar de la Selección Colombia Masculina, a lo que Sheyla criticó y manifestó que no es momento de hablar de ellos, pues no nos llevaron al Mundial de Catar, algo que sí pasa con las mujeres en varias de sus categorías.

“Yo les digo gracias por llevarme a Brasil y a Rusia, pero no me conformo con que no vamos a ir a Qatar porque teníamos equipo para hacerlo, por ende no quiere decir que no me ilusiono con que vamos a ir al próximo mundial”, dijo Sheyla.

A lo que Téllez respondió: “me le estás tirando duro a los muchachos“. La comunicadora siguió. “Pues si no nos llevaron al mundial ahorita y las muchachas sí, hablemos de ellas que son las que nos llevan al mundial. En este 2022 vamos al mundial sub 17, sub 20 e iremos con la selección absoluta”.

“¿Para qué vamos a hablar de ellos (la selección masculina) si no vamos a ir? para qué hablamos de los hombres si están haciendo pretemporada con los clubes porque con la ‘tricolor’ no van a ir al mundial”, siguió Sheyla.

Mientras tanto Julián seguía defendiendo a los hombres y le dijo desagradecida a su colega, razón por la que Sheyla García culminó diciendo. “Cuando empiecen las eliminatorias – el otro año – hablamos de ellos, pero ahora como no nos llevaron, están borrados, papá. No existen sino en sus clubes ¿acaso debemos hablar de James que no juega en Qatar?”.