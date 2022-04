Selección Colombia: ¿Descartamos a Luis Fernando Suárez?

En la Selección Colombia se busca entrenador. ¿Puede ser Luis Fernando Suárez? Se lo preguntaron y atención a lo que respondió.

Él ya tiene 2 clasificaciones a Mundiales y va por la tercera. Es el actual seleccionador de Costa Rica. A dicho equipo lo tiene en la fase de repechaje. En los próximos meses competirá con Nueva Zelanda por ese cupo. Y eso precisamente es lo que hoy en día lo aleja de una posibilidad en la Tricolor. Al menos en el corto plazo no hay posibilidad alguna de su arribo al cuadro nacional.

Lo que respondió Luis Fernando Suárez sobre la Selección Colombia

Atendiendo una entrevista en Red + Noticias, el DT habló de su presencia en la baraja de candidatos para reemplazar a Reinaldo Rueda, aceptando que no es algo en lo que esté pensando actualmente.

“En este momento ni siquiera pienso en lo que me produce (ser candidato a dirigir a la Selección Colombia). Sinceramente estoy pensando exclusivamente en lo que es Costa Rica. Estoy pensando en mi sueño de estar en mi tercer Mundial porque me han apoyado en las malas y quiero vivir las buenas. Por ahora no pudo distraerme”, aseguró.

Así es que si en este momento alguien le propusiera ser el DT de la Selección Colombia, probablemente se encontrará con una negativa de su parte en este momento. En los próximos 2 meses solo piensa en Costa Rica. Y si es que logra el cupo en el Mundial, seguramente hasta diciembre estará enfocado en esa nueva participación internacional.

Lo otro que dijo sobre el DT para la Selección Colombia es que su nacionalidad es totalmente indiferente. “Eso no es de nacionalidad sino de capacidad. Lo importante es saber elegir a alguien que tenga la capacidad de dirigir un desarrollo y evolución del fútbol colombiano; creo que hace un tiempo no estamos evolucionando desde las divisiones menores hasta la de mayores y los resultados que se dan a nivel internacional me parece que no son los mejores en ninguna situación. Incluso el que saca la cabeza por el país es el fútbol femenino… Tenemos que mirar qué necesita nuestro fútbol para evolucionar. No digo que haya involucionado, pero sí se estancó”.