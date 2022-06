La Selección Colombia ganó el grupo C del Torneo Maurice Revello que se lleva a cabo en Francia, anteriormente llamado el Esperanzas de Toulón.

Importante logro el de la Selección Colombia si se mira el equipo con el viajó a tierras extranjeras, donde la nómina no supera los 20 años de edad, la cual será la que nos representará en el Sudamericano Sub – 20 del 2023. El Maurice Revello, cabe recalcar, es una competición diseñada para la categoría sub – 23.

Así las cosas, se aplaude el liderato de los nuestros en una zona donde vencieron a Japón, Comoros y Argelia. Justamente, este lunes derrotaron 2-1 a los nipones y llegaron a 7 unidades. Ahora disputarán la semifinal.

Su rival en esta instancia será la siempre difícil Venezuela, la cual ganó el grupo B con 8 unidades y llega invicta al duelo ante la ‘Tricolor’. LA otra semifinal la protagonizarán Francia, el local, vs. México.

Colombia vs. Venezuela en el Maurice Revello

Fecha: jueves 9 de junio

Hora: 7: 30 a.m. (hora colombiana)

Stade d’Honneur Marcel Roustan, Salon-de-Provence