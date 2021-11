Tarde o temprano iba a llegar y sucedió este domingo. Napoli empató 1-1 contra Hellas Verona en el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Serie A y terminó con el invicto de David Ospina.

El guardameta colombiano atraviesa por un gran momento en el balompié italiano y a pesar de su destacada actuación en el juego, no pudo alargar sus vallas invictas en el campeonato italiano.

Y es que rápidamente, al minuto 13′, Giovanni Simeone anotó para Hellas Verona y puso el 0-1 parcial, en el estadio San Paolo. A los cinco minutos llegó el empate por medio de Giovanni Di Lorenzo para decretar el 1-1 final.

Esto da por terminada la estadística favorable que estaba cosechando Ospina; después de cuatro partidos, dejando su arco en cero, recibió gol esta tarde. Su invicto duró 704 minutos.

No le hacían gol a David Ospina desde el pasado 3 de octubre, en el 1-2 sobre Fiorentina. A partir de ahí, Torino (1-0), AS Roma (0-0), Bolonia (3-0) y Salernitana (1-0) no pudieron anotarle al portero de Selección Colombia.

El gol que le hicieron a David Ospina