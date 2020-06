¿Qué pasa con Marlos Moreno en Portimonense? ¡Séptimo partido consecutivo sin jugar!





Pasó otra vez. Portimonense tuvo acción recibiendo a SL Benfica en la liga portuguesa (terminaron 2-2) y ese partido tampoco sirvió para el regreso de Marlos Moreno. El colombiano jugó por última vez el 1 de febrero.

Ese día Portimonense fue local ante CD Tondela. Marlos Moreno fue suplente. Entró a los 72 minutos en lugar de Fernando Medeiros. El DT del equipo en ese momento era Ricardo Pessoa, quien llegó como interino tras la salida de António Folha. Ese cambio perjudicó las posibilidades del colombiano.

Ahora el entrenador del equipo que también cuenta con Jackson Martínez es Paulo Sérgio y con él no hay oportunidades para Marlos Moreno. Al menos no por ahora. Sí lo tiene en cuenta para los partidos. Este miércoles estuvo convocado para el cruce con Benfica, por ejemplo. No jugó.

Marlos Moreno solo tuvo acción en 14 partidos de los 26 que lleva el equipo en la liga portuguesa actual. ¡Y apenas fue titular en 5! Están en zona de descenso y por lo menos por ahora, el DT no ve en él una posibilidad segura para que las cosas cambien. Lo mantiene inactivo y esa es una preocupación para el exjugador de Atlético Nacional.

A los 23 años, Marlos Moreno continúa sin consolidarse en otro equipo diferente al verdolaga. Salió en 2016 vendido al Manchester City, pero no llegó a jugar con ellos. Estuvo cedido en Deportivo La Coruña, Girona FC, Flamengo y Santos Laguna. Ahora está en Portimonense. En todo ese tiempo apenas marcó 4 goles oficiales. En Portugal todavía no anotó.