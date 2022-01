¿Qué dijo Reinaldo de la reacción de James con el público en Barranquilla?

James Rodríguez salió molesto de la cancha del Metropolitano tras la caída con Perú. El pedido de no chiflar y el posterior desahogo, tuvieron esta reacción de Reinaldo Rueda.

El DT de la Tricolor fue consultado al respecto en rueda de prensa. Ahora que viene un duelo definitivo ante Argentina, le hablaron del tema. Lo hizo el periodista Diego Saviola (Deportes sin Tapujos): “Profesor Reinaldo Rueda, usted acaba de decir que esto es entre todos. La Federación Colombiana de Fútbol está haciendo una campaña (#YoMeMonto). ¿Usted no cree que con cosas como la que pasó con James que se han filtrado dentro del camerino y lo que ha dicho en cuanto a los hinchas, no sería bueno que él -ídolo del fútbol colombiano-, salga y dé la cara en una rueda de prensa? No sé si pidiendo excusas”.

La respuesta de Reinaldo Rueda al tema con James Rodríguez y la rechifla de la afición

“En cuanto a la situación que se presentó en el juego anterior, seguro que va a haber el momento de que a quien corresponda, no. He escuchado el comentario, no he visto ni siquiera el video de lo sucedido. Y bueno, a cada cual le corresponde asumir sus responsabilidades e intentar cada uno responder, ¿cierto? “, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Naturalmente que no es una obligación, es un compromiso social con nuestra afición y más por esa reciprocidad que significa nuestro rol. No solamente desde el punto de vista futbolístico o la parte técnica y táctica, sino la parte social de relación con nuestra afición y el respeto a la afición. Creo que en ese sentido, hemos buscado eso en cada conferencia, que participen todos los jugadores de la Selección, que vayan haciendo una cobertura macro en los diferentes momentos, que cada jugador vaya expresando y que ustedes (los periodistas) le hagan las preguntas que consideren importantes a cada jugador”.