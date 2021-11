¡Preocupación Colombia!: otro empate ante Paraguay y más falta de gol

La Selección Colombia igualó por 0-0 contra Paraguay durante el compromiso de la jornada 14 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022, disputado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

En el primero tiempo, el combinado patrio fue el dueño de las acciones. Yairo Moreno, James Rodríguez, Luis Díaz, Luis Fernando Muriel y Miguel Ángel Borja se mantuvieron en constante movimiento buscando el área defendida por Anthony Silva.

Sin embargo, los dirigidos por Reinaldo Rueda no fueron claros y no pudieron hilvanar una opción lo suficientemente clara que generara peligro en la portería contraria. El delantero de Gremio, de Brasil, intentó en varias oportunidades pero no estuvo fino con los pies, ni con la cabeza.

+ La historia de Teo Gutiérrez en la Selección Colombia

El 0-0 marcó el final la parte inicial, no sin antes dejarle a los Guaraníes una oportunidad clara que se estrelló en el travesaño de David Ospina y un par de acercamientos que no significaron contratiempos para los cafeteros.

En el segundo tiempo la constante fue la misma. Desde el banco, el entrenador vallecaucano se la jugó por mejorar el ataque, ingresando a Diego Valoyes y a Duván Zapata. Además, reemplazó a Víctor Cantillo por Gustavo Cuéllar, quien vio la tarjeta amarilla tempranamente.

La Tricolor continuó buscando espacios y configurando situaciones que le permitieran llegar con más seguridad a la consigna: el gol. James y Zapata tuvieron las más claras, pero la efectividad no estaba de su lado.

El final del duelo decretó el 0-0, otro empate más en la era Reinaldo, que deja más preocupaciones que certezas. ¿Lo que sigue? Perú y Argentina.

Ficha Técnica Colombia vs. Paraguay

Colombia: David Ospina; Juan Guillermo Cuadrado, Dávinson Sánchez, William Tesillo, Yairo Moreno; Gustavo Cuéllar (Víctor Cantillo), Jéfferson Lerma (Cristian Arango); James Rodríguez (Rafael Santos Borré), Luis Díaz; Luis Fernando Muriel (Diego Valoyes) y Miguel Ángel Borja (Duván Zapata).

Técnico: Reinaldo Rueda.

Amonestados: Gustavo Cuéllar (21’), Jéfferson Lerma (39’).

Paraguay: Anthony Silva; Juan Escobar, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso (David Martínez), Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Matías Rojas (Óscar Romero), Miguel Almirón, Carlos González (Luis Amarilla) y Braian Samudio (Braian Ojeda).

Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

Amonestados: Andrés Cubas (7′ y 85′).

Expulsados: Andrés Cubas (85′).

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Estadio: Metropolinato Roberto Meléndez, de Barranquilla.