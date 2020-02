Portazo del Ajax a Juan Fernando Quintero

Hace 8 horas Por Jeison Cifuentes Pérez Por

Juan Fernando Quintero admitió que había posibilidad de ir a Holanda. Ajax lo quería hasta que cambiaron de parecer. ¡Contrataron otro jugador!

Y no hay forma alguna de pensar que la puerta para Juan Fernando Quintero no se ha cerrado por las circunstancias bajo las cuales se da esta incorporación. Ajax no solo confirmó la venta del marroquí Hakim Ziyech al Chelsea por unos 40 millones de euros.

Con la mitad del dinero que se ganará en esa transferencia ya se movieron en el mercado y de Brasil encontraron al sucesor. Antony, extremo brasilero que tiene 19 años y está en Sao Paulo, es la adquisición. El jugador llegará a mitad de año a territorio holandés.

De esta forma en el Ajax responden a la venta de una de sus máximas figuras en la actualidad. Un movimiento que, entre otras cosas, se articula a la filosofía de hacer contrataciones de jugadores con ese rol de promesas y jóvenes. O los forma en su academia o vincula prospectos con esas características.

¿Entonces qué pasará con Juan Fernando Quintero?

La opción e ir al Ajax ya no será posible para Juanfer, por lo menos en el corto plazo. Al jugador colombiano le resta bastante tiempo de contrato en River Plate, ya que según su última renovación, suscrita en febrero de 2019, el vínculo contractual del antioqueño es hasta junio del 2022.

Lo que inquieta en Argentina es la poca cantidad de minutos que le están dando en River Plate. Se sabe que Marcelo Gallardo es partidario de utilizar a Juanfer como recambio y aunque el jugador no se ha manifestado en contra, sí le gustaría tener más tiempo de competir.

“Su futuro en River estará atado a lo que suceda en los próximos meses y el protagonismo que el zurdo pueda recuperar en el primer equipo”, es lo que dicen en TyC Sports acerca de la situación de Juan Fernando Quintero (27 años) en River Plate.