¿Por qué comenzó a sonar Juan Carlos Osorio para la Selección?

El técnico del América de Cali comienza a sonar alrededor del combinado nacional en la búsqueda de un reemplazo para Reinaldo Rueda.

En las últimas horas, uno de los temas que más se ha venido tocando en medios de comunicación, es la salida del técnico Reinaldo Rueda de la Selección Colombia. Tras la doble derrota en la pasada fecha FIFA ante Argentina y Perú, distintos periodistas y opinadores han estado exigiendo que el estratega vallecaucano dé el paso al costado, y aprovechan para proponer a los posibles reemplazos.

Uno de los nombres que más ha sonado recientemente, el de Juan Carlos Osorio, quien en la actualidad se encuentra en el fútbol colombiano con el América de Cali. Y justamente, lo han hecho sonar los que tienen micrófonos con grandes audiencias, como por ejemplo en ESPN. Periodistas como Vitto de Palma y Pacho Vélez lo han mencionado como su candidato para tomar las riendas de la ‘Tricolor’.

Sin embargo, hay algo más allá de la opinión de un comunicador. Hay situaciones en la Federación Colombiana de Fútbol que hacen pensar que es una opción razonable la posible llegada del técnico risaraldense. Hace algunos años, concretamente en 2019, cuando se dio la salida de Osorio en México y de Pékerman en Colombia, hubo un acuerdo que no se cumplió.

Osorio hizo entender que él terminó en Paraguay porqué le habían prometido llegar a la Selección Colombia, pero le cambiaron los planes. “Personas que toman decisiones en nuestro país me dijeron cosas y no me cumplieron… pensé que eso se iba a dar y fui yo el que tomó esa decisión de creer“, dijo en su momento a Win Sports, por lo que se entiende que hay una deuda pendiente entre los directivos de la FCF y el Míster.