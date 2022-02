Pinto, otra vez picante: “Reinaldo debe hablar claro”

El entrenador no se guardó nada y habló sobre todo: Rueda, el juego de Colombia, la Selección Argentina y hasta de Luis Díaz.

En diálogo con El Vbar Caracol , Jorge Luis Pinto dejó varias frases a propósito de la debacle de la Selección Colombia en las Eliminatorias. Argumentando que el equipo está completamente “descompensado”, el cucuteño criticó varios aspectos de la Tricolor.

“No se trata de miedo. Creo que nos faltan condiciones técnicas para poder sostener la pelota y tener personalidad para ser agresivos. Colombia es un equipo descompensado tácticamente. Si defiende no puede atacar, y si ataca no puede defender”, sostiene.

Además, Pinto le envió un mensaje claro a su colega Rueda y a los atacantes: “Pensar en cambiar el técnico nuevo es una locura. Hay que recapacitar, y Reinaldo debe hablar clarito. Le pediría más agresividad al equipo, con delanteros que de verdad presionen. Ayer nos dieron un baile”, manifestó.

Incluso, el exentrenador de Millonarios osó en tocar nombres propios como el de Luis Díaz: “Todos lo queremos, pero no se pueden creer los dos partidos que hizo Díaz. Es un jugador que hoy juega y mañana no sabes, y esa irregularidad en la élite no sirve”, sentenció.