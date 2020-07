Edu Aguirre, periodista y amigo personal de James Rodríguez, habló en El Chiringuito de Jugones y contó los detalles de lo que habría sido la charla del futbolista colombiano y Zinedine Zidane por la cual no fue convocado al partido de Real Madrid en Bilbao (triunfo 0-1).

Que su nombre no estuviera en el listado de los 23 futbolistas del líder de LaLiga para el partido ante Athletic Club llamó la atención. Más allá de jugar o no, desde que se reanudó la competencia, James Rodríguez había estado citado a todos los partidos (solo jugó uno).

¿Qué pasó esta vez? Se lo consultaron al DT luego del 0-1 con el que ganó Real Madrid y la respuesta de Zinedine Zidane fue: “James Rodríguez ha querido quedarse fuera por un tema suyo y ya está; son cosas nuestras. He preguntado, he contestado y ya está. No voy a hablar más de eso”.

¿Cuál es el “tema suyo” al que se refiere Zidane con James Rodríguez?

Pues bien, fue tema en El Chiringuito de Jugones y fue Edu Aguirre el que respondió. “James Rodríguez ha llegado a su límite mental, de no soportar jugar. Habló con Zidane y le pidió no viajar porque cada vez que no juega y no se siente importante -porque Zidane no se lo hace sentir-, es como si se le clavara un cuchillo en el corazón”, empezó diciendo.

Y agregó: “Cada partido para James Rodríguez es un sufrimiento más. No aguanta más esta situación. Habla con el entrenador y le pide no ir. Le dice: Para ir, viajar, ir al hotel, ver el fútbol y regresar, Míster, mejor me quedo en casa sacrificándome y preparándome para el futuro. Ahí entra la parte de Zidane en la que se ve que ha sido jugador. Lo entiende y acepta la situación”.

“James Rodríguez está sufriendo”

Es la conclusión que compartió Edu Aguirre en el tema con el futbolista colombiano de Real Madrid. “Solamente mira al futuro. Es un tema sentimental, mental del jugador”, agregó. Por ende su decisión estaría tomada. Es irse del cuadro madridista y desde ya analizar las opciones que tendría.

Al respecto también hay novedades. Desde el club estarían dispuestos a negociar por una cantidad menor a la invertida. Y bajo ese contexto, aparecen las opciones de Arsenal y Manchester United, según versión del diario The Sun. Atlético de Madrid también está al tanto.