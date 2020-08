Todavía no alcanza el ofrecimiento económico del cuadro español para el fichaje de Stefan Medina. Extraoficialmente se habla de una segunda oferta de 3.2 millones de euros por él.

Monterrey no vende al futbolista colombiano por tal precio. Él tendría una cláusula de rescisión que supera los 8 millones de euros. Y aunque ha llegado a mencionarse que por el deseo del futbolista no se pediría tal cantidad, lo que ofrecen todavía no alcanza. Las negociaciones se mantienen.

Real Valladolid quiere tenerlo en su plantel. Ya hizo 2 ofertas. Todavía no ha conseguido la aceptación de parte de Monterrey. Así que Stefan Medina sigue jugando. Lo hizo recientemente ante el Club León, el día en que sufrió un fuerte golpe de parte de William Tesillo.

Real Valladolid y las ofertas por Stefan Medina

Cuando se interesó en él, hubo un primer acercamiento en el que habló de 1.7 millones de euros. Esa cifra fue rechazada desde el primer momento por Monterrey. Es un dinero insuficiente en las aspiraciones del cuadro mexicano por el futbolista de la Selección Colombia.

Así que iniciaron una serie de negociaciones por las que ya habría una segunda oferta. Ahora se habla del ofrecimiento de 3.2 millones de euros de parte de Real Valladolid. Esa cifra tampoco alcanzaría. Se necesita un esfuerzo más para que Monterrey se plantee seriamente la salida de uno de los mejores futbolistas de su plantel.

El deseo de Stefan Medina es la salida al fútbol europeo

Tiene 28 años y considera que es el momento ideal para aceptar la opción. Lleva 6 temporadas en México. Estando ahí se ha destacado bastante. Por eso las opciones que ahora le surgen y que él pretende aceptar. De su lado ya habría acuerdo. Falta que los clubes también acuerden. Eso todavía no pasa.

Stefan Medina termina contrato con Monterrey en diciembre de 2021. Si no sale ahora, en un año podría negociar su salida de manera gratuita. Así que sería el momento. El equipo mexicano aspira tener una ganancia mayor. Continúan las negociaciones.