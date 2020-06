Medios de comunicación españoles ven a James Rodríguez lejos del Real Madrid





Hace 8 mins Por Juliana Sosa Góngora Por

En el regreso de LaLiga 2019-20, Real Madrid recibirá a SD Eibar. El partido del domingo 14 de junio a las 12:00 p.m. (hora de Colombia), podría marcar el destino de James Rodríguez en el elenco que es segundo en el torneo, detrás del FC Barcelona.

A pesar de los rumores que lo han vinculado al Atlético de Madrid, Everton FC, Arsenal FC y Manchester United, entre otros conjuntos ingleses, el mediocampista sigue entrenándose en la ciudad deportiva de Valdebebas.

Según diferentes versiones, los Blancos piden 50 millones de euros al equipo que quiera contratar al jugador de la Selección Colombia. Sin embargo, por la crisis económica derivada del COVID-19, pocos clubes se encontrarían en capacidad de desembolsar el dinero.

Marca y AS parecieron indicar que el futuro del cucuteño no está en el Merengue: el primero no lo consideró en las 10 alternativas de ataque con las que contaría el director técnico Zinedine Zidane. En tanto que el segundo le planteó a sus lectores si aceptarían la venta del volante por un valor inferior.

¿James Rodríguez continuará en el Real Madrid? Esos dos medios no lo ven muy factible: