Luis Fernando Muriel, ¿hincha de Boca Juniors?

Juega en Atalanta, es confeso seguidor de Junior de Barranquilla y sorprendió con una reciente publicación en Instagram. Luis Fernando Muriel se fotografió luciendo una camiseta de Boca Juniors.

A partir de ahí empezaron las especulaciones y surgió la pregunta: ¿es hincha de Boca Juniors? Su relación con el equipo xeneize no tiene que ver con que haya jugado ahí. De hecho Luis Fernando Muriel no ha jugado en el fútbol argentino. Su paso a Europa se dio directamente de Deportivo Cali cuando se fue a jugar a Granada CF en España.

¿Entonces? La imagen que publicó tiene que ver con un regalo que le hizo Papu Gómez, uno de sus compañeros argentinos en Atalanta, que tampoco fue jugador de Boca Juniors. Por eso la sorpresa y la reacción de varios seguidores del equipo, quienes pretenden que se aproveche ese relación con una propuesta para que Luis Fernando Muriel en algún momento sea jugador de Boca.

“No me conformo con 20 minutos”

Su actualidad está lejos de eso. El atacante barranquillero es hombre de Atalanta y compite en la Serie A 2019-20 en la que ya tiene 15 goles anotados. Viene de marcarle un doblete a Udinese en partido en el que fue suplente y jugó 40 minutos. Es una situación repetida sobre la que habló en Sky Sports.

“Cuando juegas en un equipo que crea tantas ocasiones, que gestiona el balón y cansa al rival, uno con mis características puede ser un arma importante. Pero yo trabajo cada día para jugar. Quiero jugar siempre y no me conformo con los 20 minutos finales. No es fácil, tenemos competencia, una delantera fortísima”, dijo.

Luis Fernando Muriel llegó a 15 anotaciones en 992 minutos en la temporada de la Serie A. Eso indica que tiene un promedio de gol cada 66 minutos. ¡Es el mejor de Italia en este momento!

Luis Fernando Muriel, hincha de Junior de Barranquilla

Nunca jugó con su camiseta, pero es hincha. Habló recientemente en entrevista para la cuenta oficial de Deportivo Cali y dijo: “Nací en Barranquilla, soy hincha del Junior, sigo al equipo desde pequeño, pero creo que el Cali está por encima de todo, porque me dio la posibilidad de todo, y lo que haría volviendo a Colombia sería ir al Cali. Obviamente siempre tendré la ilusión de vestir la camiseta del Junior, como barranquillero sería algo lindo”.