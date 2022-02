Los jugadores que sacó Liverpool para inscribir a Luis Díaz en Champions y Premier League

Hecho el fichaje de Luis Díaz, lo siguiente que se debía resolver en Liverpool FC era su inscripción en los principales certámenes. Ya está listo también.

Para eso habría que buscarle espacio. De momento el equipo tenía plazas llenas tanto en Champions como en Premier League. Tenía que sacar a alguno de sus futbolistas en ambas para que el DT Jürgen Klopp pueda contar con el guajiro apenas llegue. El trámite se terminó este martes. Hay novedades. Ya el hombre de la Selección Colombia está inscrito en el par de certámenes.

¿Quiénes salieron de la lista de Liverpool FC para que ingrese Luis Díaz?

Fueron un par de nombres diferentes. En la Premier League el que sale es el arquero alemán Loris Karius. Él estaba inscrito pese a no tener acción durante la temporada. Había vuelto al club luego de una temporada cedido jugando en la Bundesliga con Union Berlin. Tras aquella final de Champions ante Real Madrid en la que cometió un par de errores inolvidables, no volvió a tener continuidad con los Reds. Ahora volvería a salir. Ya no podrá jugar Premier.

Y en la Champions League, Luis Díaz ingresa en la lista de Liverpool FC para tomar el lugar que dejará Nat Phillips, el futbolista de 24 años que irá a jugar a Segunda División con AFC Bournemouth. Sale de Liverpool FC sin haber sumado minutos en la temporada de la Premier pero sí en la Liga de Campeones (jugó 90 en la visita a AC Milan). Ahora le deja su lugar al colombiano.

Así que desde ya el DT Jürgen Klopp puede tener en sus planes a Luis Díaz. Son 4 competencias las que hay por delante. El guajiro ya está habilitado para disputarlas todas. Luego de los compromisos con la Selección Colombia llegará al club. Si el entrenador quiere, podría jugar el 6 de febrero en Anfield Road ante Cardiff City por la FA Cup.