Lo último sobre Juanfer Quintero: suspenderán su contrato en River

Todavía no se ha formalizado la salida de Juan Fernando Quintero de River Plate y eso le genera un problema al club. Tiene que presentar su lista para la Copa Libertadores y necesita el cupo del colombiano para anotar al paraguayo Jorge Moreira.

Resulta que Juan Fernando Quintero todavía no firmó con Shenzhen FC y por eso técnicamente aún sigue siendo futbolista de River Plate. Tiene contrato vigente y sigue inscrito en Copa Libertadores, pero está claro que no se va a quedar a disputarla. Hace un par de semanas que ya no entrena con el equipo.

Bajo ese contexto, el camino más rápido que tiene River Plate es suspender el contrato del futbolista colombiano ante la AFA. Así quedará sin vínculo formal y liberará cupo mientras se termina de cerrar todo con Shenzhen FC para que se haga la transferencia.

Caso similar al de Juanfer Quintero se dio con Frank Fabra en Boca Juniors

Cuando el defensor de la Tricolor se lesionó, tenía contrato vigente y ocupaba un cupo en la Copa Libertadores que Boca Juniors necesitaba liberar, se suspendió su contrato. Así se pudo inscribir a otro futbolista. Este es el mismo caso, aunque ya con la decisión tomada de la salida de Juanfer Quintero de la disciplina de River Plate.

El colombiano tiene todo arreglado para jugar con Shenzhen FC en el fútbol chino, acuerdo que todavía no se formalizó. Eso es lo que trae problemas en River para la inscripción de la lista de la Copa Libertadores en la que volverá a jugar la semana entrante, en un grupo en el que están Sao Paulo, Binacional y Liga de Quito.

¿Por qué Juanfer Quintero no ha firmado con Shenzhen?

El futbolista todavía no tiene la visa china. Así que al no poder ingresar a dicho país no ha adelantado los trámites para la firma del contrato. Aún no se hizo exámenes médicos y por eso sigue vinculado a River Plate.

Todo se solucionará en el momento que tenga la visa. Para ese momento se desplazará a territorio chino. Allí presentará los últimos trámites previos a la firma del contrato con el equipo que ya cuenta con Hárold Preciado y en el que eligió continuar su carrera tras un exitoso paso por el fútbol argentino.