Juan Carlos Osorio: “Me prometieron el puesto de técnico de la Selección”

El técnico asegura que renuncio en México por la supuesta promesa que le hicieron desde las directivas de la Federación Colombiana de Fútbol.

Desde hace un buen tiempo, Juan Carlos Osorio viene insistiendo con su llegada a la Selección Colombia, a pesar de que sus últimos años como DT no fueron los mejores. Sin embargo, tiene razón en hacerlo, pues asegura que confió en promesas vacías por parte de los directivos de la FCF, que luego de su Copa del Mundo con México, le prometieron el puesto en el combinado nacional.

En diálogo con Fútbol América de ESPN, dijo que tuvo la oportunidad de haberse mantenido con el proceso que llevaba en la selección de Concacaf, puesto que le propusieron renovar su contrato por varios años, pero al final desistió de ello porqué le pudo la ilusión de dirigir a su país, lo que catalogó como uno de los mayores errores de su carrera. Así lo comentó.

“En la Copa del Mundo se me acercaron las autoridades de la Federación de Colombia y me prometieron el puesto de técnico de la selección, como colombiano es un orgullo. Hay tres países a los que estoy muy agradecido, Colombia, porque es mi país; Estados Unidos, porque ahí estudié y comencé a trabajar y generar ingresos, y México, que me dio la oportunidad de ir a la Copa del Mundo

Cuando vencimos a Alemania, después, enfrentamos a Brasil, los mexicanos cambiaron su punto de vista, querían que yo me quedara, pero mi decisión fue renunciar porque creí en la Federación de Colombia; después, por otras circunstancias, ellos se decidieron por otro técnico y por eso creo que fue mi error más grande dejar a México donde estaba teniendo una muy buena carrera en el fútbol y con otro ciclo de cuatro años hubiéramos tenido muy buenos resultados“.