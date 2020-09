¿Cuántos goles tiene James Rodríguez en Champions League?

Hace 9 años marcó el primero. James Rodríguez, con la camiseta del Porto, inició esa historia anotadora el 28 de septiembre de 2011 y la UEFA Champions League lo recordó en sus canales oficiales.

Ese tanto a FC Zenit en San Petersburgo fue el primero de los 5 que logró en las 8 ediciones de la Champions League en las que participó desde aquel entonces. James Rodríguez las jugó con FC Porto (2), Real Madrid (4) y Bayern Múnich (2). Ahora intenta volver a ella con una gran campaña en Everton.

James Rodríguez cuenta con 2 títulos en el certamen, ambos logrados con Real Madrid en las ediciones 2015-16 y 2016-17 bajo el mando de Zinedine Zidane. En la primera de ellas aportó un gol en la campaña. En la segunda no lo hizo.

En total son 53 los partidos que jugó el hombre de la Selección Colombia en el certamen de clubes más importante en Europa. Fueron 14 con el Porto, 22 con Real Madrid y 17 con Bayern Múnich. Sus goles fueron:

-2 con FC Porto (a FC Zenit y PSG).

-2 con Real Madrid (a FC Basel y AS Roma)

-1 con Bayern Múnich (a Real Madrid).

🇨🇴 James Rodríguez turns in Hulk’s cross for his first #UCL goal, 9 years ago today! 1⃣🥰@jamesdrodriguez | @FCPorto pic.twitter.com/V3Yz9rIZYv

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 28, 2020