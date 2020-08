James Rodríguez y la señal de que se acerca al Everton FC

James Rodríguez no entra en los planes del director técnico Zinedine Zidane en el Real Madrid y en este mercado de fichajes se le relacionó con equipos de Francia, Italia e Inglaterra. Todo indica que el mediocampista elegirá al Everton FC.

El volante de la Selección Colombia coincidiría con el entrenador Carlo Ancelotti, quien lo dirigió en el conjunto Merengue y en el Bayern Múnich. El timonel habría solicitado la contratación del cucuteño cuando estuvo en el banquillo de SSC Napoli.

“¿James Rodríguez? Me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James Rodríguez me siguió a Múnich. Pero él me siguió como un rumor a Napoli y ahora me está siguiendo al Everton, como un rumor. Tengo que ser honesto, me gusta mucho. Pero es un jugador del Real Madrid y creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid”, dijo el DT a The Guardian en julio.

De concretarse el paso del 10 de la Tricolor a los Toffees, el de Liverpool sería el quinto elenco en el que actuaría en Europa y el séptimo de su trayectoria deportiva: debutó en Envigado FC y pasó por CA Banfield antes de su salto al fútbol del viejo continente.

¿James Rodríguez al Everton FC? Su publicación dio pistas de eso: