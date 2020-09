Josep Pedrerol, el presentador de El Chiringuito TV, tuvo fuertes críticas contra Zinedine Zidane por la decisión que tomó con James Rodríguez y su salida de Real Madrid. Pasará lo mismo con Gareth Bale.

El galés parece que tendrá el mismo rumbo del colombiano. Son dos futbolistas que fueron muy importantes en Real Madrid y que no encajaron con Zinedine Zidane como DT. James Rodríguez ya se fue del club por tal situación. Gareth Bale está cerca de salir también. Iría a Tottenham Hotspur.

Siendo así, hay fuertes críticas para el DT por tales determinaciones. Pese a que viene de ganar LaLiga sin tenerlos demasiado en cuenta a ellos, para algún sector de la prensa deportiva en España resulta inentendible que en el club se tomen este tipo de decisiones. El colombiano ya llegó a Everton y tuvo un muy buen debut. ¿Pasará algo similar con Bale?

Lo que dijo Josep Pedrerol sobre Zinedine Zidane y James Rodríguez

“James debuta el otro día y es el mejor de Everton, pero él no le gusta a Zidane y… ¡caprichito también! Gareth Bale no le gusta… ¿qué? Y Kepa no le gustaba. Y tampoco le gusta Vinicius, ni Rodrigo, ni Jovic. ¡No le gusta nadie! ¡Le gustan Isco, Marcelo y Benzema. Que ha ganado LaLiga… ¡vale! Es que si no gana LaLiga con el peor Barcelona de los últimos años… ¡Vamos Hombre!”, dijo el director de El Chiringuito.

Zinedine Zidane fue el DT campeón con Real Madrid en la reciente edición de LaLiga, en una temporada en la que el equipo no superó los octavos de final de la Champions League. Ahora sigue en el cargo. Está armando un plantel en el que prescindió de nombres importantes y eso es lo que llama la atención de la prensa, con reacciones como las de Pedrerol.

James Rodríguez y su primer partido destacado en la Premier League

Buena parte de lo que apunta Pedrerol es lo obvio sobre la calidad del futbolista colombiano y lo extraña que resultó la situación para él mientras a Real Madrid lo dirigió Zinedine Zidane. Y ahora está probado con lo que empezó a pasar con el colombiano en la Premier League. Llegó, a los 5 días debutó y fue destacadísimo.

En el primer partido en que tuvo a James Rodríguez, Everton ganó visitando a Tottenham y él fue elegido por los hinchas como El Mejor de la Cancha. Creó 5 situaciones de gol, situación que no lograba un debutante desde 2014. Además fue titular y jugó 91 minutos. Tuvo mucho de lo que nunca logró con Zidane en Real Madrid y los resultados son evidentes.