“James Rodríguez hizo declaraciones que no gustaron ni al club ni al vestuario”

Hasta que sucedió: después de ser suplente y de no ingresar en cinco de los seis encuentros que disputó el Real Madrid en la reanudación de LaLiga 2019-20, James Rodríguez se quedó por fuera de los convocados en la visita al Athletic Club de Bilbao.

Para el partido de la fecha 34, este domingo a las 7:00 a.m. (horario de Colombia), el director técnico Zinedine Zidane decidió no disponer del mediocampista de 28 años, a pesar de que tampoco estará el belga Eden Hazard por molestias físicas.

El volante de la Selección Colombia sumó 419 minutos en 8 compromisos del torneo local, los últimos 78 contra la Real Sociedad en la jornada 30. Los demás triunfos Merengues los vio desde el banco y una situación similar atraviesa Gareth Bale.

“Desde la vuelta de LaLiga, el británico acumula tan solo 100 minutos, con una sola titularidad (Mallorca) que no supo aprovechar. Tampoco lo hizo James Rodríguez en su única oportunidad, su presencia en el once inicial del Reale Arena (…) El colombiano ha hecho en los últimos días algunas declaraciones que no han gustado mucho ni en el club ni en el vestuario”, referenció Marca el sábado.

El periodista Santiago Siguero aseguró que “Zidane no oculta sus cartas y tiene claro con qué jugadores puede contar y cuáles son los que le han decepcionado en esta prórroga de LaLiga que puede conducir al Madrid al título. Asensio y Rodrygo están en el barco; Bale y James naufragaron”, sentenció.

Hace una semana, el cucuteño fue el invitado de Rio Ferdinand a The Locker Room y se refirió abiertamente a su presente: “El verano pasado tenía una muy buena oferta de un club que no quiero decir nombre, pero tenía para ir porque sabía que no iba a jugar mucho aquí. Tenía para ir a este club y no me han dejado por distintos temas, prácticamente este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise”, reveló.

