Jackson Martínez: “Duván Zapata es el delantero que está en mejor momento”

Portimonense Sporting Clube ganó en la fecha 34 de la Liga NOS 2019-20, aunque no evitó el descenso. Ahora, el equipo de Jackson Martínez y Marlos Moreno aguarda por una decisión administrativa que sancionaría a otros conjuntos y le permitiría al de Portimão seguir en la primera división. Desde Portugal, el chocoano charló con El Alargue y entre diversos temas, exaltó la temporada de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel con el Atalanta BC.

Los atacantes de la Selección Colombia: “Duván ha venido buscando un espacio y se lo ha ganado en el club donde está, en el fútbol mundial y también se lo ha ganado en la Selección. En estos momentos él, de todos los delanteros, es el 9 en el que Colombia ve esperanza de producción, de goles, es el 9 que toda la gente tiene de referencia. Los niños y jóvenes están viendo de referencia a aquel que está en su apogeo, como decimos, y es Duván. Duván está en un momento impresionante y está haciendo su labor. No se habla de él como se debería hablar por todo lo que viene haciendo, pero sin lugar a dudas es el delantero que está en el mejor momento. Él y Muriel porque no ha venido siendo titular, pero sigue mostrando la calidad y el potencial que tiene”.

El riesgo de mantenerse activo: “Lo he venido llevando porque con una lesión entre más impacto se haga, más sufrido va a ser. En la parte de la salud he tratado estos años de mantenerme y no tiré la toalla cuando estuve más cerca de parar, cuando parecía más difícil volver a jugar después de dos años. Lo logré y pasé esa barrera. Logré jugar, con dificultades, pero volví a jugar. La mejoría que he venido teniendo siempre va ligada a qué tanta participación tenga en partidos y en carga de entrenamientos”.

La opinión de los especialistas: “La última alerta que recibí es lo que eso puede generar, incluso para varios de los médicos que he visitado ha sido sorpresivo ver las resonancias porque creen que no estoy entrenando y que no estoy jugando. Pero tratamos de hacer lo mejor y por el fútbol he tenido que sobrepasar cosas que van más allá del límite”.

Lo más bonito que le enseñó el deporte: “Aprender a no desistir cuando todo parece derrumbarse. El fútbol fue parte fundamental de mi vida en muchos momentos y también en saber valorar aquello que tienes ahora”.

Además de repasar su carrera, Jackson Martínez destacó las actuaciones de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel (a partir del minuto 14):