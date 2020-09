Históricos de la Selección Colombia y su crítica a James Rodríguez

Faustino Asprilla recientemente tuvo una frase sobre James Rodríguez que no pasó inadvertida. “Hace todo al revés”, dijo en Blu Radio. Con ella se sumó a otro histórico de la Selección Colombia que públicamente ha criticado al actual 10 de la Tricolor.

“Esas decisiones de James: No se quiso quedar en Bayern Múnich que porque hacía mucho frío. Se devuelve para el Real Madrid a chupar banca y termina en el Everton. Yo creo que hace más frío en Liverpool. No lo entiendo, hace todo al revés”, dijo el Tino Asprilla en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.

De esa forma su crítica se sumó a otra que tuvo trascendencia respecto a futbolista que pasó por la Selección Colombia y ahora, al referirse a James Rodríguez, lo ha hecho con cierto distanciamiento de él o de sus decisiones. Faustino Asprilla se une a Freddy Rincón.

Leer también ▶ ¿James Rodríguez sería el fichaje más caro del Everton?

Lo que dijo Freddy Rincón sobre James Rodríguez

Freddy Rincón en noviembre de 2018, hablando en la cadena COPE, dijo: “Ha tenido problemas en Real Madrid, ha tenido problemas en el Bayern. Tal vez el que tenga que revisar esas dificultades es él. Ha tenido problemas con dos técnicos, con dos equipos grandes… A veces uno también tiene que revisarse y mirar si es que uno en realidad es el que está teniendo los problemas”, aseguró.

De eso tomó nota James Rodríguez. Al actual 10 de la Selección Colombia pareció no gustarle lo que dijo otro de los colombianos con paso por Real Madrid. Recientemente en entrevista con Daniel Habif tuvo un comentario al respecto. “Ahora tira otras cosas hacia mí no tan buenas. Hubo un cambio. Eso me da más fuerza. Yo solo anoto, guardo, y cuando llegue el momento justo, reviso quién apoyó y quién criticó. Eso no me hace daño”.

Leer también ▶ James Rodríguez ya les firma camisetas a hinchas de Everton

Freddy Rincón sobre James Rodríguez tras la entrevista con Daniel Habif

Luego de la entrevista que dio James Rodríguez y en la que tuvo tal comentario, Freddy Rincón habló en Deportes sin Tapujos (1290 AM en Cali) y tuvo una respuesta a eso. Puntualmente dijo:

“James Rodríguez está resentido conmigo. No sabe en dónde está pisando ni en qué mundo está. Que hable lo que quiera. Si a él lo hace más protagonista decir que es el mejor en la historia de la Selección Colombia, ahora que nadie habla de él, pues que siga hablando. Yo sé lo que hice en el fútbol. Si eso le sube el ego, tampoco está equivocado”, añadió.