Ole Gunnar Solskjær dejó de ser entrenador del Manchester United tras una serie de malos resultados en la Premier League y la Champions League.

Ante esto, son varias las opciones que maneja las directivas de los ‘Diablos Rojos’ en las que se destaca el nombre de Mauricio Pachettino y Brendan Rodgers. Sin embargo, se quieren tomar el debido tiempo para tomar esta trascendental decisión.

Precisamente, en las últimas horas habló el exjugador histórico del Manchester United y la Selección inglesa, Rio Ferdinand, quien postuló el nombre de Carlos Queiroz, exDT de la Selección Colombia que ahora dirige a Egipto, como nuevo entrenador del equipo donde milita Cristiano Ronaldo.

“¿Y Carlos Queiroz? Creo que si el Manchester United lo llama, dejará de hacer lo que esté haciendo ”. dijo Ferdinand en su programa ‘Vibe with Five’ en YouTube. Cabe recordar que Queiroz ya conoce la interna del equipo de Manchester tras ser la mano derecha de Sir Álex Ferguson durante varios años.

🚨 Rio Ferdinand and Manchester United’s new coach: “How about Carlos Queiroz? I think if Manchester United calls him, he’ll drop whatever he’s doing.” said the former English international on his ‘Vibe with Five’ show on YouTube. pic.twitter.com/c3kd1MnBcJ

— World of Football (@Infogenuino) November 23, 2021