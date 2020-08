Arrancó la pretemporada en Real Madrid y James Rodríguez no asistió al primer entrenamiento. ¿Por qué? Las primeras versiones de prensa en España apuntan a la negociación con Everton.

Arancha Rodríguez, periodista de COPE, escribió al respecto: “James Rodríguez no ha estado en Valdebebas porque está cerrando su fichaje con el Everton”. Coincide con lo publicado por Fabrizio Romano, quien asegura que las negociaciones con el cuadro inglés están en marcha. Viven horas definitivas.

En la prensa inglesa se asegura lo mismo. Es más, James Rodríguez debería esta esta semana en Inglaterra. Extraoficialmente se dice que el miércoles presentaría los exámenes médicos para empezar trabajos de pretemporada con el equipo que dirige Carlo Ancelotti y que ya cuenta con Yerry Mina en el plantel.

Carlo Ancelotti y el nuevo pedido por James Rodríguez

El mismo DT que lo pidió en Bayern Múnich y que también lo dirigió en Real Madrid, sería la clave de esta nueva operación en la carrera del colombiano. Él habría pedido su fichaje y en el club estarían de acuerdo. Se negocia. Es una situación que estaría cerca de definirse, con la compra definitiva de sus derechos deportivos.

James Rodríguez tiene contrato con Real Madrid hasta mediados de 2021. La idea en Everton es hacerle uno por 3 o 4 temporadas. La duración y las cifras son las que se siguen negociando mientras en el equipo español ya contaron con su ausencia en el regreso a prácticas. Cuando él vuelva a entrenar, parece, será ya en Inglaterra con nuevo equipo.

“El acuerdo por James Rodríguez podría cerrarse en menos de 48 horas”

Sky Sports en Inglaterra ofreció tal versión sobre la situación del hombre de la Selección Colombia en el mercado de fichajes. “Un acuerdo entre Everton y Real Madrid sobre el traspaso de James Rodríguez podría darse en menos de 48 horas”, publicó en sus redes sociales.

Todo parece estar encaminado para que el fichaje se haga. En eso se trabaja y para no alterar algo en las charlas, la decisión que se tomó es que el futbolista no entrene más con Real Madrid. Al menos no estuvo este lunes. Se espera su arribo a Inglaterra.